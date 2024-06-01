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Европа несется к войне, как поезд с безумным машинистом, заявил Орбан - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 01.06.2024 (обновлено: 17:36 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/evropa-1949900316.html
Европа несется к войне, как поезд с безумным машинистом, заявил Орбан
Европа несется к войне, как поезд с безумным машинистом, заявил Орбан - РИА Новости, 01.06.2024
Европа несется к войне, как поезд с безумным машинистом, заявил Орбан
Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:58
2024-06-01T17:36
европа
виктор орбан
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
сша
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БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".Он отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума".По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодёжь отправляли на фронт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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европа, виктор орбан, в мире, украина, россия, нато, сша
Европа, Виктор Орбан, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, США
Европа несется к войне, как поезд с безумным машинистом, заявил Орбан

Орбан призвал помешать тому, чтобы Европа неслась к войне

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
Он отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума".
По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодёжь отправляли на фронт.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
27 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаВиктор ОрбанВ миреУкраинаРоссияНАТОСША
 
 
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