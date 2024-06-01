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Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю - РИА Новости, 01.06.2024
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08:00 01.06.2024 (обновлено: 08:04 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949773145.html
Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю
Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю - РИА Новости, 01.06.2024
Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю
По паритету покупательной способности (ППС) российская экономика — четвертая в мире. И это несмотря на западные санкции. Что позволило достичь такого... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:00
2024-06-01T08:04
экономика
россия
китай
индия
оэср
мвф
всемирный банк
паритет покупательной способности (ппс)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Елена Савельева. По паритету покупательной способности (ППС) российская экономика — четвертая в мире. И это несмотря на западные санкции. Что позволило достичь такого результата, в чем специфика этого показателя и на что он указывает — в материале РИА Новости.Четвертая строчкаВсемирный банк обновил данные по ППС. У России четвертое место. Следом идут Япония, Германия. Первая тройка — Китай, США и Индия.Российский ВВП по ППС в 2021-м составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6, Германии — 5,2.В следующие два года положение не изменилось, подсчитало РИА Новости. Отечественная экономика выросла до шести триллионов в 2022 году и 6,45 — в 2023-м. Японский ВВП — 5,9 и 6,3, немецкий — 5,5 и 5,9 соответственно.Абсолютным лидером остается Китай — 35 триллионов. У США — 27,4, Индии — 14,6.Всемирный банк по итогам 2022-го сообщал, что Россия стала пятой экономикой мира, потеснив Германию. Однако расчеты ППС основывались на данных за 2017 год, а в четверг они обновились.Специфика показателяПаритет покупательной способности — это стоимость определенного набора товаров и услуг в разных странах. То есть цена товарной корзины, конвертируемой по курсу доллара к национальной валюте. Используется в совокупности с ВВП — демонстрируя тем самым реальную стоимость товаров, произведенных в стране.Номинальный ВВП измеряет реальный объем производства товаров и услуг без учета различий в ценах. ППС их учитывает. Этот показатель позволяет понять происходящие в стране экономические процессы в динамике. Зачастую он более информативный.&quot;Валовой внутренний продукт зависит от курса валют, внутренних цен, поэтому плохо подходит для международных сравнений. ВВП, рассчитанный в сопоставимых ценах на стандартный набор товаров и услуг, — другое дело. Он отражает реальный экономический рост&quot;, — объясняет профессор Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ."Увеличение ВВП может быть связано как с реальным ростом производства, так и с повышением цен. С ППС этого не происходит", — добавляет Петр Щербаченко, доцент департамента "Корпоративные финансы и корпоративное управление" Финансового университета при правительстве России.Рост ППС указывает на улучшение качества жизни населения, усиление потребительской активности и общее экономическое благополучие.Это означает повышение заработной платы, снижение безработицы, подъем спроса на товары и услуги как внутри страны, так и на международных рынках, подчеркивает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Структурные измененияВыйти на хороший темп роста ВВП по ППС Россия успела еще в пандемийный период. Тогда, используя разумную смешанную тактику ограничений и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, удалось избежать экономической просадки, в отличие от Запада, отмечает Галина Сорокина.В последующие два года удержать позиции позволили структурные изменения, произошедшие под воздействием санкций. Во-первых, резко усилилась диверсификация экономики, включая развитие агропромышленного комплекса, военной отрасли, авиа- и кораблестроения, ИТ-сферы и других секторов.&quot;Во-вторых, увеличился экспорт в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и, конечно, в Китай, Индию. В-третьих, расширились возможности по инвестиционному потенциалу как внутреннему (развитие Северного морского пути и всего Арктического региона, модернизация БАМа и Транссибирской магистрали), так и внешнего (значительные проекты в Китае, Индии, Африке). Все это положительно влияет на экономику, что мы и наблюдаем в последнее время: у нас устойчивый рост, чего нельзя сказать о многих европейских государствах&quot;, — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова.Восьмого мая Путин подписал указ, в котором поставил задачу выйти на четвертое место в мире по объему ВВП по ППС к 2030-му. Переход от сырьевой модели экономики к высокопроизводительной позволил сделать это раньше.Еще в начале года влиятельные международные организации, прочившие России длительную стагнацию, вновь переписали прогнозы. В 2024-м, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП прибавит 1,8%. В ноябрьском докладе предполагали всего 1,1%.Международный валютный фонд (МВФ) еще оптимистичнее — 2,6%. А в октябре предсказывали лишь 1,1%.Экономика еврозоны, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет на 0,6% в этом году и на 1,3% — в 2025-м. По мнению МВФ — 0,8% и 1,5% соответственно.
https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949705009.html
https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html
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экономика, россия, китай, индия, оэср, мвф, всемирный банк, паритет покупательной способности (ппс), ввп
Экономика, Россия, Китай, Индия, ОЭСР, МВФ, Всемирный банк, Паритет покупательной способности (ППС), ВВП
Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю

Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабочий зачищает сварные швы колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности на заводе "Комсомолец" в Тамбове
Рабочий зачищает сварные швы колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности на заводе Комсомолец в Тамбове - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Елена Савельева. По паритету покупательной способности (ППС) российская экономика — четвертая в мире. И это несмотря на западные санкции. Что позволило достичь такого результата, в чем специфика этого показателя и на что он указывает — в материале РИА Новости.

Четвертая строчка

Всемирный банк обновил данные по ППС. У России четвертое место. Следом идут Япония, Германия. Первая тройка — Китай, США и Индия.
Российский ВВП по ППС в 2021-м составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6, Германии — 5,2.
В следующие два года положение не изменилось, подсчитало РИА Новости. Отечественная экономика выросла до шести триллионов в 2022 году и 6,45 — в 2023-м. Японский ВВП — 5,9 и 6,3, немецкий — 5,5 и 5,9 соответственно.
Абсолютным лидером остается Китай — 35 триллионов. У США — 27,4, Индии — 14,6.
Всемирный банк по итогам 2022-го сообщал, что Россия стала пятой экономикой мира, потеснив Германию. Однако расчеты ППС основывались на данных за 2017 год, а в четверг они обновились.
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Специфика показателя

Паритет покупательной способности — это стоимость определенного набора товаров и услуг в разных странах. То есть цена товарной корзины, конвертируемой по курсу доллара к национальной валюте. Используется в совокупности с ВВП — демонстрируя тем самым реальную стоимость товаров, произведенных в стране.
Номинальный ВВП измеряет реальный объем производства товаров и услуг без учета различий в ценах. ППС их учитывает. Этот показатель позволяет понять происходящие в стране экономические процессы в динамике. Зачастую он более информативный.
«

"Валовой внутренний продукт зависит от курса валют, внутренних цен, поэтому плохо подходит для международных сравнений. ВВП, рассчитанный в сопоставимых ценах на стандартный набор товаров и услуг, — другое дело. Он отражает реальный экономический рост", — объясняет профессор Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ.

"Увеличение ВВП может быть связано как с реальным ростом производства, так и с повышением цен. С ППС этого не происходит", — добавляет Петр Щербаченко, доцент департамента "Корпоративные финансы и корпоративное управление" Финансового университета при правительстве России.
Рост ППС указывает на улучшение качества жизни населения, усиление потребительской активности и общее экономическое благополучие.
«

Это означает повышение заработной платы, снижение безработицы, подъем спроса на товары и услуги как внутри страны, так и на международных рынках, подчеркивает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.

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Структурные изменения

Выйти на хороший темп роста ВВП по ППС Россия успела еще в пандемийный период. Тогда, используя разумную смешанную тактику ограничений и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, удалось избежать экономической просадки, в отличие от Запада, отмечает Галина Сорокина.
В последующие два года удержать позиции позволили структурные изменения, произошедшие под воздействием санкций. Во-первых, резко усилилась диверсификация экономики, включая развитие агропромышленного комплекса, военной отрасли, авиа- и кораблестроения, ИТ-сферы и других секторов.
«

"Во-вторых, увеличился экспорт в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и, конечно, в Китай, Индию. В-третьих, расширились возможности по инвестиционному потенциалу как внутреннему (развитие Северного морского пути и всего Арктического региона, модернизация БАМа и Транссибирской магистрали), так и внешнего (значительные проекты в Китае, Индии, Африке). Все это положительно влияет на экономику, что мы и наблюдаем в последнее время: у нас устойчивый рост, чего нельзя сказать о многих европейских государствах", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова.

Восьмого мая Путин подписал указ, в котором поставил задачу выйти на четвертое место в мире по объему ВВП по ППС к 2030-му. Переход от сырьевой модели экономики к высокопроизводительной позволил сделать это раньше.
Еще в начале года влиятельные международные организации, прочившие России длительную стагнацию, вновь переписали прогнозы. В 2024-м, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП прибавит 1,8%. В ноябрьском докладе предполагали всего 1,1%.
Международный валютный фонд (МВФ) еще оптимистичнее — 2,6%. А в октябре предсказывали лишь 1,1%.
Экономика еврозоны, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет на 0,6% в этом году и на 1,3% — в 2025-м. По мнению МВФ — 0,8% и 1,5% соответственно.
 
ЭкономикаРоссияКитайИндияОЭСРМВФВсемирный банкПаритет покупательной способности (ППС)ВВП
 
 
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