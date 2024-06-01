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Липецкие власти прокомментировали инцидент с туалетами в школе перед ЕГЭ
Липецкие власти прокомментировали инцидент с туалетами в школе перед ЕГЭ - РИА Новости, 01.06.2024
Липецкие власти прокомментировали инцидент с туалетами в школе перед ЕГЭ
В одной из школ в Липецке кабинок в туалетах не было, а в другой школе все двери на кабинках в туалетах находятся на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:47
2024-06-01T18:47
2024-06-01T22:05
липецк
сергей кравцов
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. В одной из школ в Липецке кабинок в туалетах не было, а в другой школе все двери на кабинках в туалетах находятся на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."В школе № 30 города Липецка на первом этаже в туалетных комнатах имелись кабинки, на втором и третьем этажах кабинки отсутствуют с момента ввода образовательного учреждения в эксплуатацию семь лет назад. Их не было по проекту. Почему? Вопрос к тем, кто строил. В школе № 65 города Липецка все имеющиеся двери на кабинках в туалетных комнатах находятся на месте, их не снимали перед экзаменами", — рассказали власти.Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться с инцидентом в липецких школах, где сняли двери в туалетах во время проведения ЕГЭ, и наказать ответственных за произошедшее. По словам Останиной, это оскорбительно и наносит ущерб психике детей.
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липецк, сергей кравцов, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), общество
Липецк, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Липецкие власти прокомментировали инцидент с туалетами в школе перед ЕГЭ
Власти Липецка: в одной из школ кабинок в туалетах не было