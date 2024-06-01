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Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/dzhigurda-1949890341.html
Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны
Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны - РИА Новости, 01.06.2024
Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны
Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Минобороны РФ, еще в прошлом году ему отказали из-за... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:54
2024-06-01T15:54
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
никита джигурда
елена блиновская
михаил ефремов
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Минобороны РФ, еще в прошлом году ему отказали из-за возраста, артисту 63 года. Ранее информированный источник РИА Новости сообщил, что Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей, а также бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. "Информация о моем подписании контракта с министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю", - сказал собеседник агентства. При этом Джигурда рад, что реализуется его идея использовать дробовики против дронов на фронте. Также он уточнил, что продолжает помогать российской армии. "За два года побывал в Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед нашими бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-бизнеса", - добавил артист.
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россия, донбасс, никита джигурда, елена блиновская, михаил ефремов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), новости культуры
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Никита Джигурда, Елена Блиновская, Михаил Ефремов, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новости культуры
Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны

Джигурда назвал информацию о подписании контракта с Минобороны устаревшей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНикита Джигурда
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Никита Джигурда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Минобороны РФ, еще в прошлом году ему отказали из-за возраста, артисту 63 года.
Ранее информированный источник РИА Новости сообщил, что Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей, а также бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
«
"Информация о моем подписании контракта с министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю", - сказал собеседник агентства.
При этом Джигурда рад, что реализуется его идея использовать дробовики против дронов на фронте. Также он уточнил, что продолжает помогать российской армии.
"За два года побывал в Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед нашими бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-бизнеса", - добавил артист.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассНикита ДжигурдаЕлена БлиновскаяМихаил ЕфремовБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Новости культуры
 
 
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