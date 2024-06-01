https://ria.ru/20240601/dzhigurda-1949890341.html

Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны

Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны - РИА Новости, 01.06.2024

Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны

Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Минобороны РФ, еще в прошлом году ему отказали из-за... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:54

2024-06-01T15:54

2024-06-01T15:54

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

никита джигурда

елена блиновская

михаил ефремов

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224632_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_330cf24f4303968e3dad84fd84d5ac5b.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Минобороны РФ, еще в прошлом году ему отказали из-за возраста, артисту 63 года. Ранее информированный источник РИА Новости сообщил, что Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей, а также бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. "Информация о моем подписании контракта с министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю", - сказал собеседник агентства. При этом Джигурда рад, что реализуется его идея использовать дробовики против дронов на фронте. Также он уточнил, что продолжает помогать российской армии. "За два года побывал в Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед нашими бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-бизнеса", - добавил артист.

https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донбасс, никита джигурда, елена блиновская, михаил ефремов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), новости культуры