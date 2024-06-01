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В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили
В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили
Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу в Москве, информация о... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:01
2024-06-01T15:01
2024-06-01T15:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу столкнулись грузовой и легковой автомобили. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что одна полоса занята, движение на внешней стороне ТТК затруднено на 2,5 километра.
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происшествия, москва
В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили
В Духовском переулке в Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"В Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу столкнулись грузовой и легковой автомобили. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна полоса занята, движение на внешней стороне ТТК затруднено на 2,5 километра.