https://ria.ru/20240601/dtp-1949883395.html

В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили

В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили

Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу в Москве, информация о... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:01

2024-06-01T15:01

2024-06-01T15:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Духовском переулке в районе съезда с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу столкнулись грузовой и легковой автомобили. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что одна полоса занята, движение на внешней стороне ТТК затруднено на 2,5 километра.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва