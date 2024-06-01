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Глава Минздрава Камчатского края попал в ДТП
Глава Минздрава Камчатского края попал в ДТП - РИА Новости, 01.06.2024
Глава Минздрава Камчатского края попал в ДТП
Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков и еще два человека пострадали в ДТП, по предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжёлом... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:33
2024-06-01T10:33
2024-06-01T10:49
происшествия
камчатский край
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков и еще два человека пострадали в ДТП, по предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжёлом состоянии, сообщается в Telegram-канале правительства региона."В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе — министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков... По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжёлом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом рёбер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также (заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края - ред.) Денис Федотов получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк в субботу. Глава краевого Минздрава Гашков и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Федотов находились в рабочей поездке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением местных жителей.Также сообщается, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, на месте работают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html
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происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край
Глава Минздрава Камчатского края попал в ДТП
Глава Минздрава Камчатского края Гашков пострадал в ДТП
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков и еще два человека пострадали в ДТП, по предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжёлом состоянии, сообщается в Telegram-канале
правительства региона.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе — министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков... По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжёлом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом рёбер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также (заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края - ред.) Денис Федотов получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк в субботу. Глава краевого Минздрава Гашков и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Федотов находились в рабочей поездке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением местных жителей.
Также сообщается, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, на месте работают сотрудники ГИБДД.