https://ria.ru/20240601/dosug-1949887154.html

Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей

Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024

Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и певица Ани Лорак в День защиты детей посетили в столице подростковый клуб "Территория... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:27

2024-06-01T15:27

2024-06-01T15:40

общество

россия

мария львова-белова

ани лорак

владимир путин

международный день защиты детей

день защиты детей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886722567_0:191:3088:1928_1920x0_80_0_0_dbef4d67814b7e7177579bc8ef70487e.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и певица Ани Лорак в День защиты детей посетили в столице подростковый клуб "Территория свободного времени", созданный на базе семейного центра "Согласие", передает корреспондент РИА Новости. Для Львовой-Беловой и Лорак провели экскурсию по семейному центру, во время которой певица и детский омбудсмен дали интервью подростку, посещающему клуб "Территория свободного времени", и рассказали о своих семейных традициях. Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка пообщалась с родителями подростков, узнала, насколько им близка идея создания таких центров пребывания для детей. Также омбудсмен дала старт месяцу "Родительской гостиной" по всей России. "Надо продолжать обязательно, поддерживать, помогать и всячески способствовать тому, чтобы месячные "Родительские гостиные" проходили периодически", - сказала Львова-Белова. В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным она рассказала, что 900 организаций по стране проводят "Родительские гостиные", где родители обучаются тому, как общаться с подростками, как проводить с ними время.

https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949724051.html

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария львова-белова, ани лорак, владимир путин, международный день защиты детей, день защиты детей