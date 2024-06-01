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Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
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15:27 01.06.2024 (обновлено: 15:40 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/dosug-1949887154.html
Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей
Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и певица Ани Лорак в День защиты детей посетили в столице подростковый клуб "Территория... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:27
2024-06-01T15:40
общество
россия
мария львова-белова
ани лорак
владимир путин
международный день защиты детей
день защиты детей
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и певица Ани Лорак в День защиты детей посетили в столице подростковый клуб "Территория свободного времени", созданный на базе семейного центра "Согласие", передает корреспондент РИА Новости. Для Львовой-Беловой и Лорак провели экскурсию по семейному центру, во время которой певица и детский омбудсмен дали интервью подростку, посещающему клуб "Территория свободного времени", и рассказали о своих семейных традициях. Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка пообщалась с родителями подростков, узнала, насколько им близка идея создания таких центров пребывания для детей. Также омбудсмен дала старт месяцу "Родительской гостиной" по всей России. "Надо продолжать обязательно, поддерживать, помогать и всячески способствовать тому, чтобы месячные "Родительские гостиные" проходили периодически", - сказала Львова-Белова. В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным она рассказала, что 900 организаций по стране проводят "Родительские гостиные", где родители обучаются тому, как общаться с подростками, как проводить с ними время.
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949724051.html
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
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общество, россия, мария львова-белова, ани лорак, владимир путин, международный день защиты детей, день защиты детей
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Ани Лорак, Владимир Путин, Международный день защиты детей, День защиты детей
Львова-Белова и Лорак посетили подростковый клуб в День защиты детей

Львова-Белова и Ани Лорак посетили клуб "Территория свободного времени" в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и певица Ани Лорак в День защиты детей посетили в столице подростковый клуб "Территория свободного времени", созданный на базе семейного центра "Согласие", передает корреспондент РИА Новости.
Для Львовой-Беловой и Лорак провели экскурсию по семейному центру, во время которой певица и детский омбудсмен дали интервью подростку, посещающему клуб "Территория свободного времени", и рассказали о своих семейных традициях.
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Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка пообщалась с родителями подростков, узнала, насколько им близка идея создания таких центров пребывания для детей. Также омбудсмен дала старт месяцу "Родительской гостиной" по всей России.
"Надо продолжать обязательно, поддерживать, помогать и всячески способствовать тому, чтобы месячные "Родительские гостиные" проходили периодически", - сказала Львова-Белова.
В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным она рассказала, что 900 организаций по стране проводят "Родительские гостиные", где родители обучаются тому, как общаться с подростками, как проводить с ними время.
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Международный день защиты детей
Вчера, 03:00
 
ОбществоРоссияМария Львова-БеловаАни ЛоракВладимир ПутинМеждународный день защиты детейДень защиты детей
 
 
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