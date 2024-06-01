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Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 01.06.2024 (обновлено: 02:28 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html
Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму
Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму - РИА Новости, 01.06.2024
Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:28
2024-06-01T02:28
украина
россия
нью-йорк (город)
георгий мурадов
нато
в мире
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад, санкционируя удары по России, фактически в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания. "Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами… Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, если поставляемые Украине дальнобойные ракеты используются против российской территории, то страны Запада должны быть четко предупреждены, что ответ получат "они, инициаторы и наводчики ракет". "Исхожу из того, что сохранение доктрины ядерного сдерживания в ее реальной трактовке является единственным инструментом удержания мира от ядерного коллапса", — подчеркнул постпред. При этом, по его словам, пока Запад придерживается логики, что в ответ на ракетные атаки, Россия должна бомбить Украину, но ни в коем случае не трогать западные страны, которые тут якобы "ни при чем". "Тем самым нам говорят: "бомбите Украину", даже если с ее территории будут наноситься ядерные удары. Доведем эту мысль до логического завершения. Если по Нью-Йорку, Лондону или Брюсселю будет нанесен удар с условного "острова Муруроа", то в ответ американцы, англичане и НАТО должны нанести ядерный удар не по владельцам ядерного оружия, а по этому необитаемому острову, откуда им "прилетело", — сказал постпред.Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949701077.html
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украина, россия, нью-йорк (город), георгий мурадов, нато, в мире
Украина, Россия, Нью-Йорк (город), Георгий Мурадов, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине
Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму

Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад, санкционируя удары по России, фактически в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания.
"Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами… Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", — сказал Мурадов РИА Новости.
Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму
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По его словам, если поставляемые Украине дальнобойные ракеты используются против российской территории, то страны Запада должны быть четко предупреждены, что ответ получат "они, инициаторы и наводчики ракет".
«
"Исхожу из того, что сохранение доктрины ядерного сдерживания в ее реальной трактовке является единственным инструментом удержания мира от ядерного коллапса", — подчеркнул постпред.
При этом, по его словам, пока Запад придерживается логики, что в ответ на ракетные атаки, Россия должна бомбить Украину, но ни в коем случае не трогать западные страны, которые тут якобы "ни при чем".
"Тем самым нам говорят: "бомбите Украину", даже если с ее территории будут наноситься ядерные удары. Доведем эту мысль до логического завершения. Если по Нью-Йорку, Лондону или Брюсселю будет нанесен удар с условного "острова Муруроа", то в ответ американцы, англичане и НАТО должны нанести ядерный удар не по владельцам ядерного оружия, а по этому необитаемому острову, откуда им "прилетело", — сказал постпред.
Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНью-Йорк (город)Георгий МурадовНАТОВ мире
 
 
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