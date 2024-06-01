https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму

Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму - РИА Новости, 01.06.2024

Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T01:28

2024-06-01T01:28

2024-06-01T02:28

украина

россия

нью-йорк (город)

георгий мурадов

нато

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад, санкционируя удары по России, фактически в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания. "Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами… Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, если поставляемые Украине дальнобойные ракеты используются против российской территории, то страны Запада должны быть четко предупреждены, что ответ получат "они, инициаторы и наводчики ракет". "Исхожу из того, что сохранение доктрины ядерного сдерживания в ее реальной трактовке является единственным инструментом удержания мира от ядерного коллапса", — подчеркнул постпред. При этом, по его словам, пока Запад придерживается логики, что в ответ на ракетные атаки, Россия должна бомбить Украину, но ни в коем случае не трогать западные страны, которые тут якобы "ни при чем". "Тем самым нам говорят: "бомбите Украину", даже если с ее территории будут наноситься ядерные удары. Доведем эту мысль до логического завершения. Если по Нью-Йорку, Лондону или Брюсселю будет нанесен удар с условного "острова Муруроа", то в ответ американцы, англичане и НАТО должны нанести ядерный удар не по владельцам ядерного оружия, а по этому необитаемому острову, откуда им "прилетело", — сказал постпред.Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949701077.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

украина

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, нью-йорк (город), георгий мурадов, нато, в мире