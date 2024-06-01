https://ria.ru/20240601/dneproges--1949910344.html

Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины

Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины - РИА Новости, 01.06.2024

Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины

Днепрогэс, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:16

2024-06-01T18:16

2024-06-01T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

запорожье

дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/62/1551106266_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1bcd5267e91641bbc35d8abe7fba81a2.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Днепрогэс, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в эфире национального телемарафона."Сейчас Днепрогэс находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", — сказал он.Ранее Федоров сообщил, что власти на два дня закрыли движение транспорта через дамбу, специалисты проводят осмотр повреждений.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 1 июня сообщил, что нанесены удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.Ранее удары по станции фиксировали 22 марта. Как заявляло украинское Минэнерго, тогда энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование. Компания "Укргидроэнерго" зафиксировала удар по Днепровской ГЭС и плотине. Гендиректор компании Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20 процентов регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240525/dneproges-1948344937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация