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Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины - РИА Новости, 01.06.2024
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18:16 01.06.2024 (обновлено: 21:47 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/dneproges--1949910344.html
Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины
Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины - РИА Новости, 01.06.2024
Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины
Днепрогэс, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:16
2024-06-01T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
запорожье
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Днепрогэс, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в эфире национального телемарафона."Сейчас Днепрогэс находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", — сказал он.Ранее Федоров сообщил, что власти на два дня закрыли движение транспорта через дамбу, специалисты проводят осмотр повреждений.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 1 июня сообщил, что нанесены удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.Ранее удары по станции фиксировали 22 марта. Как заявляло украинское Минэнерго, тогда энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование. Компания "Укргидроэнерго" зафиксировала удар по Днепровской ГЭС и плотине. Гендиректор компании Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20 процентов регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240525/dneproges-1948344937.html
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в мире, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Днепрогэс находится в критическом состоянии, заявили власти Украины

Федоров: Днепрогэс находится в критическом состоянии после ночного удара

© Фото : Запорожский городской советДнепрогэс
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Запорожский городской совет
Днепрогэс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Днепрогэс, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
"Сейчас Днепрогэс находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", — сказал он.
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Ранее Федоров сообщил, что власти на два дня закрыли движение транспорта через дамбу, специалисты проводят осмотр повреждений.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 1 июня сообщил, что нанесены удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Ранее удары по станции фиксировали 22 марта. Как заявляло украинское Минэнерго, тогда энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование. Компания "Укргидроэнерго" зафиксировала удар по Днепровской ГЭС и плотине. Гендиректор компании Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20 процентов регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.
Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЗапорожьеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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