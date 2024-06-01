https://ria.ru/20240601/dipfeyki-1949868314.html
Эксперт рассказал, как распознать дипфейк
Эксперт рассказал, как распознать дипфейк - РИА Новости, 01.06.2024
Эксперт рассказал, как распознать дипфейк
Чтобы распознать дипфейк, пользователю во время видеозвонка нужно попросить собеседника покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:22
2024-06-01T13:22
2024-06-01T13:22
экономика
технологии
россия
сергей голованов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
лаборатория касперского
пмэф-2024
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чтобы распознать дипфейк, пользователю во время видеозвонка нужно попросить собеседника покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в преддверии ПМЭФ-2024. "Качественный дипфейк пока создать сложно и дорого. Пока главная защита - бдительность операторов. Стоит обращать внимание на качество видео, возможные дефекты в изображении. Если разговор происходит в реальном времени, нужно попросить собеседника покрутить головой из стороны в сторону, поднести руки к лицу, ответить на внезапный вопрос, ответ на который будет не самым очевидным", - сообщил Голованов. Он также прокомментировал идею Банка России, который планирует запустить эксперимент по использованию видеоидентификации клиентов банков. Так, по словам эксперта, основной потенциальный риск заключается в том, что данная технология позволит "дропам" быстро открывать счета для вывода денежных средств в рамках мошеннических схем, так как им не нужно будет идти в банк и открывать счет лично. В апреле зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что регулятор планирует в этом году в рамках эксперимента запустить возможность видеоидентификации клиентов банков. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что технология может быть опробована для трансграничных платежей. В конце мая начальник управления департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юлия Мягкова сообщила, что законопроект о проведении эксперимента в России по видеоидентификации клиентов банков подготовлен, находится на межведомственном согласовании. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html
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экономика, технологии, россия, сергей голованов , эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), лаборатория касперского, пмэф-2024
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Голованов , Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2024
Эксперт рассказал, как распознать дипфейк
Эксперт "Лаборатории Касперского" Голованов рассказал, как распознать дипфейк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чтобы распознать дипфейк, пользователю во время видеозвонка нужно попросить собеседника покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в преддверии ПМЭФ-2024.
"Качественный дипфейк пока создать сложно и дорого. Пока главная защита - бдительность операторов. Стоит обращать внимание на качество видео, возможные дефекты в изображении. Если разговор происходит в реальном времени, нужно попросить собеседника покрутить головой из стороны в сторону, поднести руки к лицу, ответить на внезапный вопрос, ответ на который будет не самым очевидным", - сообщил Голованов.
Он также прокомментировал идею Банка России, который планирует запустить эксперимент по использованию видеоидентификации клиентов банков. Так, по словам эксперта, основной потенциальный риск заключается в том, что данная технология позволит "дропам" быстро открывать счета для вывода денежных средств в рамках мошеннических схем, так как им не нужно будет идти в банк и открывать счет лично.
В апреле зампред ЦБ
Ольга Полякова заявляла, что регулятор планирует в этом году в рамках эксперимента запустить возможность видеоидентификации клиентов банков. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина
отметила, что технология может быть опробована для трансграничных платежей. В конце мая начальник управления департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
Юлия Мягкова сообщила, что законопроект о проведении эксперимента в России по видеоидентификации клиентов банков подготовлен, находится на межведомственном согласовании.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.