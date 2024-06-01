https://ria.ru/20240601/deti-1949886812.html

Жители ЛНР несут цветы к памятнику погибшим детям

Жители ЛНР несут цветы к памятнику погибшим детям - РИА Новости, 01.06.2024

Жители ЛНР несут цветы к памятнику погибшим детям

Представители власти, активисты и простые жители Луганской Народной Республики в День защиты детей несут цветы к памятному знаку "Погибшим детям Луганщины" в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:24

2024-06-01T15:24

2024-06-01T15:24

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Представители власти, активисты и простые жители Луганской Народной Республики в День защиты детей несут цветы к памятному знаку "Погибшим детям Луганщины" в парке имени Щорса в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Утром у памятника память детей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, почтили минутой молчания сенатор от ЛНР Ольга Бас, детский омбудсмен Республики Инна Швенк, уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, а также общественники и просто неравнодушные жители Луганска. "К сожалению, за эти десять лет, трудных тяжелых десять лет, сложилась эта печальная традиция действительно начинать этот день, встречать его именно здесь, возле памятника погибшим детям Луганской Народной Республики. Буквально вчера, когда готовились к этому мероприятию, мы пересматривали фотографии, вспоминали каждого ребенка… Прошло десять лет (с 2014 года – ред.), дети погибли в разном возрасте… Кто-то был бы уже взрослый, кто-то мог строить свою семью, соответственно рожать своих деток уже… Кто-то уже мог закончить школу, идти в университет, кто-то пошел был только в школу. И конечно... Сердце... говорит о том, что это наша вечная боль и никогда эти детки не будут забыты, их память увековечена не только в памятниках, она в наших сердцах, в нашем в нашей душе...", - сказала Сорока журналистам. Уполномоченный по правам человека ЛНР подчеркнула, что каждый должен сделать все для того, чтобы война прекратилась, и поблагодарила всех, кто доносит до людей во всем мире правду о событиях в Донбассе. Ранее Сорока сообщала, что около 5,5 тысячи мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года в результате действий Киева, в том числе 68 детей.

https://ria.ru/20240414/pamyat-1940012141.html

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донбасс, луганск, анна сорока, ольга бас