https://ria.ru/20240601/deti-1949835372.html

Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом

Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом - РИА Новости, 01.06.2024

Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении на сайте Госдумы с Международным днем защиты детей отметил, что забота о детях - это безусловный приоритет. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:18

2024-06-01T09:18

2024-06-01T09:21

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

международный день защиты детей

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении на сайте Госдумы с Международным днем защиты детей отметил, что забота о детях - это безусловный приоритет. Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. "Дети - наше будущее. Мы должны сделать всё, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, раскрыли свои способности и таланты, стали порядочными людьми и, будучи настоящими гражданами России, уверенно шли к намеченной цели", - подчеркнул Володин. Спикер ГД выразил благодарность родителям, воспитателям и учителям, которые личным примером формируют нравственные ценности у детей, вносят вклад в развитие каждого ребенка. "Забота о детях - безусловный приоритет", - добавил он.

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, международный день защиты детей