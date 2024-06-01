https://ria.ru/20240601/deti-1949835372.html
Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом
Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом - РИА Новости, 01.06.2024
Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении на сайте Госдумы с Международным днем защиты детей отметил, что забота о детях - это безусловный приоритет. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:18
2024-06-01T09:18
2024-06-01T09:21
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
международный день защиты детей
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении на сайте Госдумы с Международным днем защиты детей отметил, что забота о детях - это безусловный приоритет. Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. "Дети - наше будущее. Мы должны сделать всё, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, раскрыли свои способности и таланты, стали порядочными людьми и, будучи настоящими гражданами России, уверенно шли к намеченной цели", - подчеркнул Володин. Спикер ГД выразил благодарность родителям, воспитателям и учителям, которые личным примером формируют нравственные ценности у детей, вносят вклад в развитие каждого ребенка. "Забота о детях - безусловный приоритет", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, международный день защиты детей
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Международный день защиты детей
Володин назвал заботу о детях безусловным приоритетом
Володин: надо сделать всё, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми