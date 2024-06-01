https://ria.ru/20240601/deti-1949834317.html

Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024

Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Президент России Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что в России вопросам... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:09

2024-06-01T09:09

2024-06-01T09:24

общество

россия

международный день защиты детей

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что в России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что Международный день защиты детей, учрежденный в 1949 году, отмечается во многих государствах. В России основные торжества происходят в Москве. В этом году в столицу снова приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китайской Народной Республики. Владимир Путин подчеркнул, что впереди детей ждут яркие события, экскурсии и походы в театры, а также знакомства с интересными людьми, подарки и сюрпризы, дружеское общение.

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, международный день защиты детей, владимир путин