Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Путин: в РФ вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание общества
© iStock.com / Marco_PiuntiРебенок
© iStock.com / Marco_Piunti
Ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что в России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Международный день защиты детей, учрежденный в 1949 году, отмечается во многих государствах. В России основные торжества происходят в Москве. В этом году в столицу снова приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китайской Народной Республики. Владимир Путин подчеркнул, что впереди детей ждут яркие события, экскурсии и походы в театры, а также знакомства с интересными людьми, подарки и сюрпризы, дружеское общение.
Международный день защиты детей
Вчера, 03:00