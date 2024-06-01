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Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
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09:09 01.06.2024 (обновлено: 09:24 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/deti-1949834317.html
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Президент России Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что в России вопросам... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:09
2024-06-01T09:24
общество
россия
международный день защиты детей
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что в России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что Международный день защиты детей, учрежденный в 1949 году, отмечается во многих государствах. В России основные торжества происходят в Москве. В этом году в столицу снова приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китайской Народной Республики. Владимир Путин подчеркнул, что впереди детей ждут яркие события, экскурсии и походы в театры, а также знакомства с интересными людьми, подарки и сюрпризы, дружеское общение.
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общество, россия, международный день защиты детей, владимир путин
Общество, Россия, Международный день защиты детей, Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Путин: в РФ вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание общества

© iStock.com / Marco_PiuntiРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что в России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Международный день защиты детей, учрежденный в 1949 году, отмечается во многих государствах. В России основные торжества происходят в Москве. В этом году в столицу снова приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китайской Народной Республики. Владимир Путин подчеркнул, что впереди детей ждут яркие события, экскурсии и походы в театры, а также знакомства с интересными людьми, подарки и сюрпризы, дружеское общение.
Посетители Московского зоопарка в День защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Международный день защиты детей
Вчера, 03:00
 
ОбществоРоссияМеждународный день защиты детейВладимир Путин
 
 
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