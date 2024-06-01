https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949944390.html

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной депутата и полярного исследователя Артура Чилингарова, отметив, что российские дипломаты... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:48

2024-06-01T23:48

2024-06-01T23:48

госдума рф

русское географическое общество

артур чилингаров

сергей лавров

россия

арктика

общество

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной депутата и полярного исследователя Артура Чилингарова, отметив, что российские дипломаты потеряли доброго товарища и друга. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике", - подчеркнул Лавров, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД. Он добавил, что Чилингаров с 1980-х годов принимал активное участие в реализации внешнеполитических интересов России, а в 2012 году стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. "Самое широкое признание получила его законотворческая деятельность, плодотворная общественная работа, в том числе по линии Русского географического общества. Лучшие человеческие качества Артура Николаевича, его мужество, патриотизм, беззаветная преданность делу всей жизни снискали ему непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, по праву отмечены государственными наградами", - напомнил Лавров. Он подчеркнул, что уход Чилингарова из жизни - тяжелая потеря для отечественной науки. "Российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга. Артур Николаевич прожил большую, богатую на события жизнь. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заключил министр.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932520.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949929074.html

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госдума рф, русское географическое общество, артур чилингаров, сергей лавров, россия, арктика, общество, умер депутат госдумы чилингаров