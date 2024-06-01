https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943807.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной ученого, президента Ассоциации полярников, депутата Госдумы, Героя Советского... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:34

2024-06-01T23:34

2024-06-01T23:34

религия

госдума рф

русская православная церковь

вячеслав володин

артур чилингаров

россия

арктика

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной ученого, президента Ассоциации полярников, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, предстоятель Русской церкви подчеркнул, что Чилингаров был человеком немалого мужества и неутомимой энергии, сообщает сайт РПЦ. В субботу стало известно, что Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Человек немалого мужества, научного дерзновения и неутомимой энергии, Артур Николаевич был поистине легендой полярных исследований. С его именем связаны многие выдающиеся достижения в области изучения и освоения Арктики и Антарктики... В нашей стране его знают не только как талантливого ученого-полярника, но и как человека с активной гражданской позицией, твердыми убеждениями и высокими моральными принципами", - говорится в обращении патриарха Кирилла на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также в адрес родных и близких Чилингарова. Предстоятель РПЦ отметил, что Чилингаров на протяжении долгих лет занимался ответственной законодательной работой, являясь депутатом Госдумы.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

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