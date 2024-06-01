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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:34 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943807.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной ученого, президента Ассоциации полярников, депутата Госдумы, Героя Советского... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:34
2024-06-01T23:34
религия
госдума рф
русская православная церковь
вячеслав володин
артур чилингаров
россия
арктика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной ученого, президента Ассоциации полярников, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, предстоятель Русской церкви подчеркнул, что Чилингаров был человеком немалого мужества и неутомимой энергии, сообщает сайт РПЦ. В субботу стало известно, что Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Человек немалого мужества, научного дерзновения и неутомимой энергии, Артур Николаевич был поистине легендой полярных исследований. С его именем связаны многие выдающиеся достижения в области изучения и освоения Арктики и Антарктики... В нашей стране его знают не только как талантливого ученого-полярника, но и как человека с активной гражданской позицией, твердыми убеждениями и высокими моральными принципами", - говорится в обращении патриарха Кирилла на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также в адрес родных и близких Чилингарова. Предстоятель РПЦ отметил, что Чилингаров на протяжении долгих лет занимался ответственной законодательной работой, являясь депутатом Госдумы.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html
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госдума рф, русская православная церковь, вячеслав володин, артур чилингаров, россия, арктика, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, умер депутат госдумы чилингаров
Религия, Госдума РФ, Русская православная церковь, Вячеслав Володин, Артур Чилингаров, Россия, Арктика, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Патриарх Кирилл назвал Чилингарова мужественным человеком

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной ученого, президента Ассоциации полярников, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, предстоятель Русской церкви подчеркнул, что Чилингаров был человеком немалого мужества и неутомимой энергии, сообщает сайт РПЦ.
В субботу стало известно, что Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
Вчера, 21:58
"Человек немалого мужества, научного дерзновения и неутомимой энергии, Артур Николаевич был поистине легендой полярных исследований. С его именем связаны многие выдающиеся достижения в области изучения и освоения Арктики и Антарктики... В нашей стране его знают не только как талантливого ученого-полярника, но и как человека с активной гражданской позицией, твердыми убеждениями и высокими моральными принципами", - говорится в обращении патриарха Кирилла на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также в адрес родных и близких Чилингарова.
Предстоятель РПЦ отметил, что Чилингаров на протяжении долгих лет занимался ответственной законодательной работой, являясь депутатом Госдумы.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
Вчера, 21:19
 
РелигияГосдума РФРусская православная церковьВячеслав ВолодинАртур ЧилингаровРоссияАрктикаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ОбществоУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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