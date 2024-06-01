https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ

Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ - РИА Новости, 01.06.2024

Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ

Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был великим человеком, умевшим решать невыполнимые задачи, это тот случай, когда говорят, что ушла эпоха,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:58

2024-06-01T21:58

2024-06-01T21:59

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артур чилингаров

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общество

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был великим человеком, умевшим решать невыполнимые задачи, это тот случай, когда говорят, что ушла эпоха, заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Тот самый случай, когда говорят, что ушла эпоха. Артур Чилингаров - великий человек, умевший решать невыполнимые задачи. Вокруг него всегда была невероятная энергетика, которая передавалась окружающим. Масштаб его замыслов поражал и вдохновлял", - цитирует Макарова пресс-служба института. Он отметил, что Чилингаров всегда искренне переживал о полярных проектах и стремился сделать все возможное, чтобы Россия сохраняла свое превосходство в Арктике. "Будем достойно продолжать его дело и сохранять лидерство, как он всегда делал", - добавил Макаров.

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html

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россия, арктика, артур чилингаров, александр макаров, госдума рф, общество, умер депутат госдумы чилингаров