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Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ - РИА Новости, 01.06.2024
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21:58 01.06.2024 (обновлено: 21:59 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был великим человеком, умевшим решать невыполнимые задачи, это тот случай, когда говорят, что ушла эпоха,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:58
2024-06-01T21:59
россия
арктика
артур чилингаров
александр макаров
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общество
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был великим человеком, умевшим решать невыполнимые задачи, это тот случай, когда говорят, что ушла эпоха, заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Тот самый случай, когда говорят, что ушла эпоха. Артур Чилингаров - великий человек, умевший решать невыполнимые задачи. Вокруг него всегда была невероятная энергетика, которая передавалась окружающим. Масштаб его замыслов поражал и вдохновлял", - цитирует Макарова пресс-служба института. Он отметил, что Чилингаров всегда искренне переживал о полярных проектах и стремился сделать все возможное, чтобы Россия сохраняла свое превосходство в Арктике. "Будем достойно продолжать его дело и сохранять лидерство, как он всегда делал", - добавил Макаров.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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россия, арктика, артур чилингаров, александр макаров, госдума рф, общество, умер депутат госдумы чилингаров
Россия, Арктика, Артур Чилингаров, Александр Макаров, Госдума РФ, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ

Глава Арктического НИИ: Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, ушла эпоха

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Артур Чилингаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был великим человеком, умевшим решать невыполнимые задачи, это тот случай, когда говорят, что ушла эпоха, заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 21:02
"Тот самый случай, когда говорят, что ушла эпоха. Артур Чилингаров - великий человек, умевший решать невыполнимые задачи. Вокруг него всегда была невероятная энергетика, которая передавалась окружающим. Масштаб его замыслов поражал и вдохновлял", - цитирует Макарова пресс-служба института.
Он отметил, что Чилингаров всегда искренне переживал о полярных проектах и стремился сделать все возможное, чтобы Россия сохраняла свое превосходство в Арктике.
"Будем достойно продолжать его дело и сохранять лидерство, как он всегда делал", - добавил Макаров.
Артур Чилингаров и Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики
Вчера, 21:17
 
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