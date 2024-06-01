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Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова - РИА Новости, 01.06.2024
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21:48 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949935531.html
Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова
Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова
Исследователь Артур Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в соболезнованиях в связи с его... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:48
2024-06-01T21:48
россия
артур чилингаров
татьяна голикова
госдума рф
умер депутат госдумы чилингаров
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Исследователь Артур Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в соболезнованиях в связи с его смертью. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Мои глубочайшие соболезнования – родным, близким и коллегам Артура Николаевича Чилингарова… Обладая глубочайшими знаниями в различных областях, Артур Николаевич посвятил себя науке и законотворчеству, достигнув невероятных успехов в каждой из этих сфер", - передал аппарат слова Голиковой. Она отметила, что Чилингаров был "истинным патриотом, прекрасным организатором, добрым и отзывчивым человеком" и напомнила о спасательных операциях с его участием.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932520.html
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россия, артур чилингаров, татьяна голикова, госдума рф, умер депутат госдумы чилингаров, общество
Россия, Артур Чилингаров, Татьяна Голикова, Госдума РФ, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова

Голикова: Чилингаров достиг высоких успехов в науке и законотворчестве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Артур Чилингаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Исследователь Артур Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в соболезнованиях в связи с его смертью.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
Вчера, 21:19
"Мои глубочайшие соболезнования – родным, близким и коллегам Артура Николаевича Чилингарова… Обладая глубочайшими знаниями в различных областях, Артур Николаевич посвятил себя науке и законотворчеству, достигнув невероятных успехов в каждой из этих сфер", - передал аппарат слова Голиковой.
Она отметила, что Чилингаров был "истинным патриотом, прекрасным организатором, добрым и отзывчивым человеком" и напомнила о спасательных операциях с его участием.
Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 21:02
 
РоссияАртур ЧилингаровТатьяна ГоликоваГосдума РФУмер депутат Госдумы ЧилингаровОбщество
 
 
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