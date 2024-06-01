https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949935531.html

Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова

Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова - РИА Новости, 01.06.2024

Чилингаров достиг высоких успехов в законотворчестве, заявила Голикова

Исследователь Артур Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в соболезнованиях в связи с его... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:48

2024-06-01T21:48

2024-06-01T21:48

россия

артур чилингаров

татьяна голикова

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умер депутат госдумы чилингаров

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Исследователь Артур Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в соболезнованиях в связи с его смертью. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Мои глубочайшие соболезнования – родным, близким и коллегам Артура Николаевича Чилингарова… Обладая глубочайшими знаниями в различных областях, Артур Николаевич посвятил себя науке и законотворчеству, достигнув невероятных успехов в каждой из этих сфер", - передал аппарат слова Голиковой. Она отметила, что Чилингаров был "истинным патриотом, прекрасным организатором, добрым и отзывчивым человеком" и напомнила о спасательных операциях с его участием.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932520.html

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россия, артур чилингаров, татьяна голикова, госдума рф, умер депутат госдумы чилингаров, общество