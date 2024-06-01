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Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:46
2024-06-01T21:46
2024-06-01T21:46
госдума рф
артур чилингаров
вячеслав володин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости почетный полярник Константин Зайцев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Отпевание будет в Храме Христа, похороны - на Новодевичьем (кладбище - ред.)", - сказал Зайцев. По его словам, дата похорон станет известна в воскресенье.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Зайцев: Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище