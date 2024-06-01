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Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 01.06.2024
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21:46 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949935379.html
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:46
2024-06-01T21:46
госдума рф
артур чилингаров
вячеслав володин
умер депутат госдумы чилингаров
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости почетный полярник Константин Зайцев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Отпевание будет в Храме Христа, похороны - на Новодевичьем (кладбище - ред.)", - сказал Зайцев. По его словам, дата похорон станет известна в воскресенье.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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госдума рф, артур чилингаров, вячеслав володин, умер депутат госдумы чилингаров, общество
Госдума РФ, Артур Чилингаров, Вячеслав Володин, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Зайцев: Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Артур Чилингаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости почетный полярник Константин Зайцев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
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"Отпевание будет в Храме Христа, похороны - на Новодевичьем (кладбище - ред.)", - сказал Зайцев.
По его словам, дата похорон станет известна в воскресенье.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Вчера, 20:44
 
Госдума РФАртур ЧилингаровВячеслав ВолодинУмер депутат Госдумы ЧилингаровОбщество
 
 
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