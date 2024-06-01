https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949935379.html

Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 01.06.2024

Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:46

2024-06-01T21:46

2024-06-01T21:46

госдума рф

артур чилингаров

вячеслав володин

умер депутат госдумы чилингаров

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прощание с депутатом Госдумы, известным полярником Артуром Чилингаровым пройдёт в Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости почетный полярник Константин Зайцев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Отпевание будет в Храме Христа, похороны - на Новодевичьем (кладбище - ред.)", - сказал Зайцев. По его словам, дата похорон станет известна в воскресенье.

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926510.html

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госдума рф, артур чилингаров, вячеслав володин, умер депутат госдумы чилингаров, общество