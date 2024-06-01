https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949934631.html

Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова

Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным Артура Чилингарова, назвав его кончину тяжелой и невосполнимой утратой для всей России. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:42

2024-06-01T21:42

2024-06-01T22:47

россия

артур чилингаров

дмитрий медведев

госдума рф

умер депутат госдумы чилингаров

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным Артура Чилингарова, назвав его кончину тяжелой и невосполнимой утратой для всей России.В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - отметил Медведев в телеграмме.Он назвал Чилингарова выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь исследованию полярных широт."Знал Артура Николаевича как человека целеустремленного, стойкого и мужественного, сильного и энергичного, с характером истинного полярника. Как доброго и сердечного человека, с которым было очень интересно общаться", - отметил Медведев.Чилингаров, как отметил зампред Совбеза, был бесконечно предан своему делу."С благодарностью и искренним уважением буду помнить нашу совместную работу, направленную на развитие исследовательских и научных программ, укрепление позиций России в Арктике", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240601/belskiy-1949939111.html

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html

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россия, артур чилингаров, дмитрий медведев, госдума рф, умер депутат госдумы чилингаров, общество