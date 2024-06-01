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Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова
Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным Артура Чилингарова, назвав его кончину тяжелой и невосполнимой утратой для всей России. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:42
2024-06-01T21:42
2024-06-01T22:47
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным Артура Чилингарова, назвав его кончину тяжелой и невосполнимой утратой для всей России.В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - отметил Медведев в телеграмме.Он назвал Чилингарова выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь исследованию полярных широт."Знал Артура Николаевича как человека целеустремленного, стойкого и мужественного, сильного и энергичного, с характером истинного полярника. Как доброго и сердечного человека, с которым было очень интересно общаться", - отметил Медведев.Чилингаров, как отметил зампред Совбеза, был бесконечно предан своему делу."С благодарностью и искренним уважением буду помнить нашу совместную работу, направленную на развитие исследовательских и научных программ, укрепление позиций России в Арктике", - добавил Медведев.
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россия, артур чилингаров, дмитрий медведев, госдума рф, умер депутат госдумы чилингаров, общество
Россия, Артур Чилингаров, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
Медведев выразил соболезнования родным Чилингарова
Медведев назвал уход из жизни Чилингарова невосполнимой утратой для всей России
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным Артура Чилингарова, назвав его кончину тяжелой и невосполнимой утратой для всей России.
В субботу стало известно, что Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД
, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - отметил Медведев в телеграмме.
Он назвал Чилингарова выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь исследованию полярных широт.
"Знал Артура Николаевича как человека целеустремленного, стойкого и мужественного, сильного и энергичного, с характером истинного полярника. Как доброго и сердечного человека, с которым было очень интересно общаться", - отметил Медведев.
Чилингаров, как отметил зампред Совбеза, был бесконечно предан своему делу.
"С благодарностью и искренним уважением буду помнить нашу совместную работу, направленную на развитие исследовательских и научных программ, укрепление позиций России в Арктике", - добавил Медведев.