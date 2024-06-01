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В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:19
2024-06-01T21:19
2024-06-01T21:19
госдума рф
артур чилингаров
константин долгов
вячеслав володин
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умер депутат госдумы чилингаров
общество
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Умер Артур Чилингаров. Мы с ним много раз встречались - и в России, и за рубежом, несколько лет вместе работали в Государственной думе. Я знал его прежде всего как человека масштабного, увлеченного, полного оптимизма, жизнелюба с большим чувством юмора. И жизнь его была яркой и насыщенной", - написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он выразил самые искренние соболезнования семье и близким покойного. "Мы будем помнить о нем", - написал политик. Его коллега, сенатор Константин Долгов, говоря о Чилингарове, отметил, что это был "знаменитый полярный исследователь и учёный, потрясающий, глубокий, поистине великий человек". "Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича Чилингарова.... Скорбим...", - написал Долгов в Telegram-канале.
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Госдума РФ, Артур Чилингаров, Константин Долгов, Вячеслав Володин, Россия, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
Сенаторы РФ отметили оптимизм, жизнелюбие и масштабность мышления Чилингарова