https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932520.html

В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова

В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова

Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:19

2024-06-01T21:19

2024-06-01T21:19

госдума рф

артур чилингаров

константин долгов

вячеслав володин

россия

умер депутат госдумы чилингаров

общество

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Умер Артур Чилингаров. Мы с ним много раз встречались - и в России, и за рубежом, несколько лет вместе работали в Государственной думе. Я знал его прежде всего как человека масштабного, увлеченного, полного оптимизма, жизнелюба с большим чувством юмора. И жизнь его была яркой и насыщенной", - написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он выразил самые искренние соболезнования семье и близким покойного. "Мы будем помнить о нем", - написал политик. Его коллега, сенатор Константин Долгов, говоря о Чилингарове, отметил, что это был "знаменитый полярный исследователь и учёный, потрясающий, глубокий, поистине великий человек". "Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича Чилингарова.... Скорбим...", - написал Долгов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

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госдума рф, артур чилингаров, константин долгов, вячеслав володин, россия, умер депутат госдумы чилингаров, общество