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В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
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21:19 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932520.html
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:19
2024-06-01T21:19
госдума рф
артур чилингаров
константин долгов
вячеслав володин
россия
умер депутат госдумы чилингаров
общество
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Умер Артур Чилингаров. Мы с ним много раз встречались - и в России, и за рубежом, несколько лет вместе работали в Государственной думе. Я знал его прежде всего как человека масштабного, увлеченного, полного оптимизма, жизнелюба с большим чувством юмора. И жизнь его была яркой и насыщенной", - написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он выразил самые искренние соболезнования семье и близким покойного. "Мы будем помнить о нем", - написал политик. Его коллега, сенатор Константин Долгов, говоря о Чилингарове, отметил, что это был "знаменитый полярный исследователь и учёный, потрясающий, глубокий, поистине великий человек". "Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича Чилингарова.... Скорбим...", - написал Долгов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html
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госдума рф, артур чилингаров, константин долгов, вячеслав володин, россия, умер депутат госдумы чилингаров, общество
Госдума РФ, Артур Чилингаров, Константин Долгов, Вячеслав Володин, Россия, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова

Сенаторы РФ отметили оптимизм, жизнелюбие и масштабность мышления Чилингарова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Артур Чилингаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров прожил яркую жизнь, был человеком масштабным, потрясающим и глубоким, отмечают российские сенаторы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Артур Чилингаров и Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики
Вчера, 21:17
"Умер Артур Чилингаров. Мы с ним много раз встречались - и в России, и за рубежом, несколько лет вместе работали в Государственной думе. Я знал его прежде всего как человека масштабного, увлеченного, полного оптимизма, жизнелюба с большим чувством юмора. И жизнь его была яркой и насыщенной", - написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он выразил самые искренние соболезнования семье и близким покойного. "Мы будем помнить о нем", - написал политик.
Его коллега, сенатор Константин Долгов, говоря о Чилингарове, отметил, что это был "знаменитый полярный исследователь и учёный, потрясающий, глубокий, поистине великий человек".
"Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича Чилингарова.... Скорбим...", - написал Долгов в Telegram-канале.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 21:02
 
Госдума РФАртур ЧилингаровКонстантин ДолговВячеслав ВолодинРоссияУмер депутат Госдумы ЧилингаровОбщество
 
 
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