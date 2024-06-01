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Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова
Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:13
2024-06-01T21:13
2024-06-01T21:13
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Соболезнование семье и близким Артура Николаевича Чилингарова. Это огромная утрата для нашей страны. Артур Николаевич смело вошел в арктический мир, покорил его и открыл Арктику миллионам людей, стремясь передать свой опыт и мудрость молодому поколению. Легендарный полярник, ученый, отважный человек-эпоха был и останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь и судьбу с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества. Вечная память", - написал Чекунков в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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Умер депутат Госдумы Чилингаров, Госдума РФ, Артур Чилингаров, Арктика, Россия, Алексей Чекунков, Общество
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова
Глава Минвостокразвития Чекунков выразил соболезнования семье Чилингарова