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Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
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21:13 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949931908.html
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова
Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:13
2024-06-01T21:13
умер депутат госдумы чилингаров
госдума рф
артур чилингаров
арктика
россия
алексей чекунков
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Соболезнование семье и близким Артура Николаевича Чилингарова. Это огромная утрата для нашей страны. Артур Николаевич смело вошел в арктический мир, покорил его и открыл Арктику миллионам людей, стремясь передать свой опыт и мудрость молодому поколению. Легендарный полярник, ученый, отважный человек-эпоха был и останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь и судьбу с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества. Вечная память", - написал Чекунков в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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умер депутат госдумы чилингаров, госдума рф, артур чилингаров, арктика, россия, алексей чекунков, общество
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Госдума РФ, Артур Чилингаров, Арктика, Россия, Алексей Чекунков, Общество
Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова

Глава Минвостокразвития Чекунков выразил соболезнования семье Чилингарова

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артур Чилингаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
© РИА Новости / Шерстенников | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров и Владимир Воробьев
Артур Чилингаров и Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Шерстенников
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Артур Чилингаров и Владимир Воробьев
"Соболезнование семье и близким Артура Николаевича Чилингарова. Это огромная утрата для нашей страны. Артур Николаевич смело вошел в арктический мир, покорил его и открыл Арктику миллионам людей, стремясь передать свой опыт и мудрость молодому поколению. Легендарный полярник, ученый, отважный человек-эпоха был и останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь и судьбу с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества. Вечная память", - написал Чекунков в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 21:02
 
Умер депутат Госдумы ЧилингаровГосдума РФАртур ЧилингаровАрктикаРоссияАлексей ЧекунковОбщество
 
 
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