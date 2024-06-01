https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949931908.html

Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова

Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Чекунков выразил соболезнования семье и близким Чилингарова

Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:13

2024-06-01T21:13

2024-06-01T21:13

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Артур Чилингаров, покоривший Арктику, останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "Соболезнование семье и близким Артура Николаевича Чилингарова. Это огромная утрата для нашей страны. Артур Николаевич смело вошел в арктический мир, покорил его и открыл Арктику миллионам людей, стремясь передать свой опыт и мудрость молодому поколению. Легендарный полярник, ученый, отважный человек-эпоха был и останется примером для всех, кто решил связать свою жизнь и судьбу с освоением и развитием стратегически важных территорий Отечества. Вечная память", - написал Чекунков в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

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умер депутат госдумы чилингаров, госдума рф, артур чилингаров, арктика, россия, алексей чекунков, общество