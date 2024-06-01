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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
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20:27 01.06.2024 (обновлено: 21:03 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949924713.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:27
2024-06-01T21:03
владимир путин
артур чилингаров
дмитрий песков
россия
общество
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России", - сказал Песков.Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
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владимир путин, артур чилингаров, дмитрий песков, россия, общество, умер депутат госдумы чилингаров
Владимир Путин, Артур Чилингаров, Дмитрий Песков, Россия, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России", - сказал Песков.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
 
Владимир ПутинАртур ЧилингаровДмитрий ПесковРоссияОбществоУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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