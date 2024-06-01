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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:27

2024-06-01T20:27

2024-06-01T21:03

владимир путин

артур чилингаров

дмитрий песков

россия

общество

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России", - сказал Песков.Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.

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владимир путин, артур чилингаров, дмитрий песков, россия, общество, умер депутат госдумы чилингаров