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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:27
2024-06-01T20:27
2024-06-01T21:03
владимир путин
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общество
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя России Артура Чилингарова, направил телеграмму с соболезнованием его родным и близким, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России", - сказал Песков.Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
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владимир путин, артур чилингаров, дмитрий песков, россия, общество, умер депутат госдумы чилингаров
Владимир Путин, Артур Чилингаров, Дмитрий Песков, Россия, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова