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"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном - РИА Новости, 01.06.2024
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в субботу израильский беспилотник над территорией Ливана. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:49
2024-06-01T16:49
2024-06-01T16:49
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 1 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в субботу израильский беспилотник над территорией Ливана. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) подкараулили в субботу беспилотник Hermes 900, который напал на наших людей и деревни, и атаковали его соответствующим вооружением над ливанской территорией, он был сбит", - говорится в заявлении "Хезболлах". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном
"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник Hermes 900 над Ливаном