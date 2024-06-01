https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949898515.html

"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном

"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном - РИА Новости, 01.06.2024

"Хезболла" заявила, что сбила израильский беспилотник над Ливаном

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в субботу израильский беспилотник над территорией Ливана. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:49

2024-06-01T16:49

2024-06-01T16:49

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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КАИР, 1 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в субботу израильский беспилотник над территорией Ливана. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) подкараулили в субботу беспилотник Hermes 900, который напал на наших людей и деревни, и атаковали его соответствующим вооружением над ливанской территорией, он был сбит", - говорится в заявлении "Хезболлах". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире