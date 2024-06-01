https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949853748.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 01.06.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Силы ПВО уничтожили запущенный Украиной разведывательный беспилотник над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:49
2024-06-01T11:49
2024-06-01T11:55
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
севский район
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили запущенный Украиной разведывательный беспилотник над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
брянская область
севский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, севский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Севский район, Безопасность
Над Брянской областью сбили беспилотник
Богомаз: ПВО уничтожила разведывательный беспилотник над Брянской областью