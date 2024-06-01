https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949853748.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 01.06.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Силы ПВО уничтожили запущенный Украиной разведывательный беспилотник над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:49

2024-06-01T11:49

2024-06-01T11:55

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

севский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили запущенный Украиной разведывательный беспилотник над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

брянская область

севский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, севский район, безопасность