https://ria.ru/20240601/belgorod-1949808845.html

В Белгороде прогремели семь взрывов

В Белгороде прогремели семь взрывов - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгороде прогремели семь взрывов

Семь взрывов прозвучали над Белгородом во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:31

2024-06-01T00:31

2024-06-01T00:58

специальная военная операция на украине

белгород

россия

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БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Семь взрывов прозвучали над Белгородом во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Около 0:25 мск в Белгороде в районе Харьковской горы было слышно семь громких взрывов в небе во время работы сирены, предупреждающей о ракетной опасности.Как позднее уточнил корреспондент РИА Новости, около 0:45 в небе над городом прозвучала новая серия взрывов, звуки были с разной интенсивностью.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

россия

белгородская область

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белгород, россия, происшествия, белгородская область