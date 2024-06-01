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В Белгороде прогремели семь взрывов
В Белгороде прогремели семь взрывов - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде прогремели семь взрывов
Семь взрывов прозвучали над Белгородом во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:31
2024-06-01T00:31
2024-06-01T00:58
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происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Семь взрывов прозвучали над Белгородом во время сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Около 0:25 мск в Белгороде в районе Харьковской горы было слышно семь громких взрывов в небе во время работы сирены, предупреждающей о ракетной опасности.Как позднее уточнил корреспондент РИА Новости, около 0:45 в небе над городом прозвучала новая серия взрывов, звуки были с разной интенсивностью.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, россия, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Происшествия, Белгородская область
В Белгороде прогремели семь взрывов
В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели семь взрывов