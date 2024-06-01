https://ria.ru/20240601/aurus-1949825843.html
В музее Гаража особого назначения появится обновленный Aurus Senat
В музее Гаража особого назначения появится обновленный Aurus Senat - РИА Новости, 01.06.2024
В музее Гаража особого назначения появится обновленный Aurus Senat
Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat, которая была представлена на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:30
2024-06-01T07:30
2024-06-01T07:30
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat, которая была представлена на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года, появится в музее Гаража особого назначения (ГОН), рассказал РИА Новости директор по музейно-выставочной деятельности организации Илья Сорокин, уточнив, что конкретных сроков получения автомобиля в коллекцию музея пока нет. "Да, конечно, в экспозиции музея автомобиль появится", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос, сможет ли широкая публика в ближайшее время рассмотреть обновленную версию президентского лимузина в музее ГОН. Собеседник агентства уточнил, что о сроках, когда рестайлинговый Aurus появится в музее, говорить рано, и заверил, что когда этот автомобиль станет историческим экспонатом, он точно здесь появится. Сорокин добавил, что автомобиль будет не только представлен в экспозиции музея, но и будет демонстрироваться на выставках. В настоящее время в музее выставлен Aurus, который был представлен в 2018 году на инаугурации Путина, а затем использовался главой государства в поездках по стране и в зарубежных визитах. Сорокин также отметил, что музей продолжает работу над тем, чтобы получить в качестве экспоната президентский вертолет. "Точно совершенно не в этом сезоне. Но работа идет. Нам надо публику привлекать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В начале апреля вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров сообщил журналистам о том, что рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить. Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с ГОН, в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.
https://ria.ru/20210531/aurus-1734966030.html
https://ria.ru/20210531/aurus-1734933424.html
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авто, россия, оаэ, владимир путин, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, общество
Авто, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Соллерс, Общество
В музее Гаража особого назначения появится обновленный Aurus Senat
В музее Гаража особого назначения появится рестайлинговая версия Аurus Senat
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat, которая была представлена на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года, появится в музее Гаража особого назначения (ГОН), рассказал РИА Новости директор по музейно-выставочной деятельности организации Илья Сорокин, уточнив, что конкретных сроков получения автомобиля в коллекцию музея пока нет.
"Да, конечно, в экспозиции музея автомобиль появится", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос, сможет ли широкая публика в ближайшее время рассмотреть обновленную версию президентского лимузина в музее ГОН.
Собеседник агентства уточнил, что о сроках, когда рестайлинговый Aurus появится в музее, говорить рано, и заверил, что когда этот автомобиль станет историческим экспонатом, он точно здесь появится. Сорокин добавил, что автомобиль будет не только представлен в экспозиции музея, но и будет демонстрироваться на выставках. В настоящее время в музее выставлен Aurus, который был представлен в 2018 году на инаугурации Путина, а затем использовался главой государства в поездках по стране и в зарубежных визитах.
Сорокин также отметил, что музей продолжает работу над тем, чтобы получить в качестве экспоната президентский вертолет.
"Точно совершенно не в этом сезоне. Но работа идет. Нам надо публику привлекать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В начале апреля вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров
сообщил журналистам о том, что рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации.
Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ
" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить.
Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с ГОН, в том числе, непосредственно с президентскими водителями.
Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс
" и фонда Tawazun из ОАЭ
.