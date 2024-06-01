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АТОР рассказала, что может стать причиной изъятия паспорта на границе - РИА Новости, 01.06.2024
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Туризм
 
00:04 01.06.2024 (обновлено: 00:43 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ator-1949806962.html
АТОР рассказала, что может стать причиной изъятия паспорта на границе
АТОР рассказала, что может стать причиной изъятия паспорта на границе - РИА Новости, 01.06.2024
АТОР рассказала, что может стать причиной изъятия паспорта на границе
Проблема с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:04
2024-06-01T00:43
туризм
россия
екатеринбург
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
российский союз туриндустрии (рст)
пулково (аэропорт)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Проблема с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов сообщал, что случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в паспортах участились, тем не менее они не носят массового характера. По его словам, в туризме объем обращений, связанных с отказом в пропуске через границу, крайне низкий - менее 1% российских путешественников предъявляют подобные претензии. А случаи отказов связаны с принятием поправок в закон о порядке въезда и выезда из РФ и соответствующих нормативов. "Буква "ё" в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта транслитерации и подобные проблемы всё чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе. Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково "со скрипом" пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как "Ленинградская область" без детализации (как во внутреннем паспорте, где указан еще и населенный пункт)", - процитировали в сообщении вице-президента АТОР Артура Мурадяна. По словам эксперта, туристов, кто родился до 1991 года, могут ждать проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, где обычно место рождение указано менее детально или под старым названием. "Например, в Екатеринбурге уже изъяли паспорт, в котором вместо "Сведловск" было написано "Екатеринбург", - говорится в сообщении. "Скорее всего, в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. Туристам рекомендуется внимательнее сверять свои паспорта. В случае сомнения обратиться в территориальные органы МВД. Технические ошибки они обязаны устранить самостоятельно по заявлению, но срок действия паспорта останется прежним", - указали в АТОР.
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россия, екатеринбург, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз туриндустрии (рст), пулково (аэропорт), санкции в отношении россии, общество
Туризм, Россия, Екатеринбург, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ), Пулково (аэропорт), Санкции в отношении России, Общество
АТОР рассказала, что может стать причиной изъятия паспорта на границе

АТОР: технические ошибки становятся причиной изъятия паспортов на границе РФ

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Проблема с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов сообщал, что случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в паспортах участились, тем не менее они не носят массового характера. По его словам, в туризме объем обращений, связанных с отказом в пропуске через границу, крайне низкий - менее 1% российских путешественников предъявляют подобные претензии. А случаи отказов связаны с принятием поправок в закон о порядке въезда и выезда из РФ и соответствующих нормативов.
"Буква "ё" в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта транслитерации и подобные проблемы всё чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе. Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково "со скрипом" пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как "Ленинградская область" без детализации (как во внутреннем паспорте, где указан еще и населенный пункт)", - процитировали в сообщении вице-президента АТОР Артура Мурадяна.
По словам эксперта, туристов, кто родился до 1991 года, могут ждать проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, где обычно место рождение указано менее детально или под старым названием. "Например, в Екатеринбурге уже изъяли паспорт, в котором вместо "Сведловск" было написано "Екатеринбург", - говорится в сообщении.
"Скорее всего, в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. Туристам рекомендуется внимательнее сверять свои паспорта. В случае сомнения обратиться в территориальные органы МВД. Технические ошибки они обязаны устранить самостоятельно по заявлению, но срок действия паспорта останется прежним", - указали в АТОР.
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ТуризмРоссияЕкатеринбургАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Российский союз туриндустрии (РСТ)Пулково (аэропорт)Санкции в отношении РоссииОбщество
 
 
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