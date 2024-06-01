https://ria.ru/20240601/afrika-1949897813.html

Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу

Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу - РИА Новости, 01.06.2024

Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу

Жители Центральноафриканской республики благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это в условиях мирового кризиса помогло... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:44

2024-06-01T16:44

2024-06-01T16:46

россия

цар

владимир путин

фостен-арканж туадера

александр бикантов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители Центральноафриканской республики благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это в условиях мирового кризиса помогло стабилизировать цены на муку в республике, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. "На саммите Россия-Африка (в 2023 году) он (Путин) заявил о готовности бесплатно поставить зерно ЦАР, которая сегодня переживает последствия конфликта на Украине. Мы получили это пожертвование, обещание президента Путина было выполнено. И мы хотим поблагодарить его за это. Народ ЦАР очень за это признателен", - заявил Туадера в интервью RT. Он особенно отметил актуальность этой поставки в свете того, что ЦАР не имеет выхода к морю. "В условиях кризиса, который переживает мир, снабжение, особенно мукой, затруднено. Поэтому мы приняли дар РФ. Президент Путин помог жителям республики стабилизировать текущие цены на муку на рынке ЦАР", - подчеркнул президент республики. В январе посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что Россия поставила ЦАР в качестве гуманитарной продовольственной помощи 50 тысяч тонн пшеницы.

https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html

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россия, цар, владимир путин, фостен-арканж туадера, александр бикантов