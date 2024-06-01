https://ria.ru/20240601/afrika-1949897813.html
Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу
Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу - РИА Новости, 01.06.2024
Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу
Жители Центральноафриканской республики благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это в условиях мирового кризиса помогло... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:44
2024-06-01T16:44
2024-06-01T16:46
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители Центральноафриканской республики благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это в условиях мирового кризиса помогло стабилизировать цены на муку в республике, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. "На саммите Россия-Африка (в 2023 году) он (Путин) заявил о готовности бесплатно поставить зерно ЦАР, которая сегодня переживает последствия конфликта на Украине. Мы получили это пожертвование, обещание президента Путина было выполнено. И мы хотим поблагодарить его за это. Народ ЦАР очень за это признателен", - заявил Туадера в интервью RT. Он особенно отметил актуальность этой поставки в свете того, что ЦАР не имеет выхода к морю. "В условиях кризиса, который переживает мир, снабжение, особенно мукой, затруднено. Поэтому мы приняли дар РФ. Президент Путин помог жителям республики стабилизировать текущие цены на муку на рынке ЦАР", - подчеркнул президент республики. В январе посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что Россия поставила ЦАР в качестве гуманитарной продовольственной помощи 50 тысяч тонн пшеницы.
https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html
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россия, цар, владимир путин, фостен-арканж туадера, александр бикантов
Россия, ЦАР, Владимир Путин, Фостен-Арканж Туадера, Александр Бикантов
Президент ЦАР поблагодарил Путина за подаренную пшеницу
Туадера: бесплатное зерно из РФ помогло стабилизировать цены на муку в ЦАР
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители Центральноафриканской республики благодарны президенту РФ Владимиру Путину за подаренную пшеницу, так как это в условиях мирового кризиса помогло стабилизировать цены на муку в республике, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
"На саммите Россия-Африка (в 2023 году) он (Путин) заявил о готовности бесплатно поставить зерно ЦАР, которая сегодня переживает последствия конфликта на Украине. Мы получили это пожертвование, обещание президента Путина было выполнено. И мы хотим поблагодарить его за это. Народ ЦАР очень за это признателен", - заявил Туадера в интервью RT.
Он особенно отметил актуальность этой поставки в свете того, что ЦАР не имеет выхода к морю.
"В условиях кризиса, который переживает мир, снабжение, особенно мукой, затруднено. Поэтому мы приняли дар РФ. Президент Путин помог жителям республики стабилизировать текущие цены на муку на рынке ЦАР", - подчеркнул президент республики.
В январе посол РФ в ЦАР Александр Бикантов
сообщил РИА Новости, что Россия
поставила ЦАР
в качестве гуманитарной продовольственной помощи 50 тысяч тонн пшеницы.