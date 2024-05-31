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Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области

Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области - РИА Новости, 31.05.2024

Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области

Звание почетного гражданина Пензенской области присвоено уроженцу региона, первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:32

2024-05-31T19:32

2024-05-31T19:32

пензенская область

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россия

кузнецк

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 31 мая - РИА Новости. Звание почетного гражданина Пензенской области присвоено уроженцу региона, первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олегу Макаревичу, который в ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года командовал группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Депутаты законодательного собрания на сегодняшней сессии единогласно поддержали инициативу о присвоении званий почетных граждан Пензенской области Олегу Леонтьевичу Макаревичу и Сергею Николаевичу Егорову... Уроженец Кузнецка Олег Леонтьевич Макаревич - генерал-полковник, первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он принимал активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, Ливии. В ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года Олег Леонтьевич командовал группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении. Мы встречались с ним в зоне СВО, проезжали по блокпостам, где служат наши ребята", — написал глава региона в Telegram-канале. Пресс-служба правительства региона отмечает, что губернатор и спикер заксобрания региона вручили Макаревичу регалии почетного гражданина области. "Олег Макаревич поблагодарил губернатора, правительство Пензенской области и депутатский корпус за поддержку бойцов СВО", — говорится в сообщении. Уточняется, что Макаревич в течение 40 лет трудовой деятельности в Вооруженных силах РФ успешно выполнял поставленные задачи на различных руководящих должностях. Так, в 2002 году под его командованием 42-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Чечне, одной из первых в российской армии была переведена на контрактный способ комплектования. Генерал награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Жукова, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20240228/zvanie-1930091268.html

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Алёна Пава

пензенская область, россия, кузнецк, олег мельниченко