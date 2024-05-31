Рейтинг@Mail.ru
Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
 
19:32 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zvanie-1949768544.html
Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области
Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области - РИА Новости, 31.05.2024
Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области
Звание почетного гражданина Пензенской области присвоено уроженцу региона, первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:32
2024-05-31T19:32
пензенская область
пензенская область
россия
кузнецк
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949769233_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b7422b9e4ba5fe6ea30162c3f6c66947.jpg
ПЕНЗА, 31 мая - РИА Новости. Звание почетного гражданина Пензенской области присвоено уроженцу региона, первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олегу Макаревичу, который в ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года командовал группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Депутаты законодательного собрания на сегодняшней сессии единогласно поддержали инициативу о присвоении званий почетных граждан Пензенской области Олегу Леонтьевичу Макаревичу и Сергею Николаевичу Егорову... Уроженец Кузнецка Олег Леонтьевич Макаревич - генерал-полковник, первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он принимал активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, Ливии. В ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года Олег Леонтьевич командовал группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении. Мы встречались с ним в зоне СВО, проезжали по блокпостам, где служат наши ребята", — написал глава региона в Telegram-канале. Пресс-служба правительства региона отмечает, что губернатор и спикер заксобрания региона вручили Макаревичу регалии почетного гражданина области. "Олег Макаревич поблагодарил губернатора, правительство Пензенской области и депутатский корпус за поддержку бойцов СВО", — говорится в сообщении. Уточняется, что Макаревич в течение 40 лет трудовой деятельности в Вооруженных силах РФ успешно выполнял поставленные задачи на различных руководящих должностях. Так, в 2002 году под его командованием 42-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Чечне, одной из первых в российской армии была переведена на контрактный способ комплектования. Генерал награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Жукова, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20240228/zvanie-1930091268.html
пензенская область
россия
кузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949769233_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_9fb1902d8984d2d2319e1022319439d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, россия, кузнецк, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Россия, Кузнецк, Олег Мельниченко

Участник СВО стал почетным гражданином Пензенской области

© Фото : Мельниченко/TelegramНаграждения первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олега Макаревича
Награждения первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олега Макаревича - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Мельниченко/Telegram
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 31 мая - РИА Новости. Звание почетного гражданина Пензенской области присвоено уроженцу региона, первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олегу Макаревичу, который в ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года командовал группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Депутаты законодательного собрания на сегодняшней сессии единогласно поддержали инициативу о присвоении званий почетных граждан Пензенской области Олегу Леонтьевичу Макаревичу и Сергею Николаевичу Егорову... Уроженец Кузнецка Олег Леонтьевич Макаревич - генерал-полковник, первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он принимал активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, Ливии. В ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года Олег Леонтьевич командовал группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении. Мы встречались с ним в зоне СВО, проезжали по блокпостам, где служат наши ребята", — написал глава региона в Telegram-канале.
© Фото : Мельниченко/TelegramНаграждения первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олега Макаревича
Награждения первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олега Макаревича - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Мельниченко/Telegram
Награждения первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олега Макаревича
Пресс-служба правительства региона отмечает, что губернатор и спикер заксобрания региона вручили Макаревичу регалии почетного гражданина области.
"Олег Макаревич поблагодарил губернатора, правительство Пензенской области и депутатский корпус за поддержку бойцов СВО", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Макаревич в течение 40 лет трудовой деятельности в Вооруженных силах РФ успешно выполнял поставленные задачи на различных руководящих должностях. Так, в 2002 году под его командованием 42-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Чечне, одной из первых в российской армии была переведена на контрактный способ комплектования. Генерал награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Жукова, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии
28 февраля, 22:01
 
Пензенская областьПензенская областьРоссияКузнецкОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала