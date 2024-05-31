Рейтинг@Mail.ru
Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:54 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zhaloby-1949638309.html
Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ
Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ - РИА Новости, 31.05.2024
Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ
Почти на 10% сократилось число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд в Подмосковье благодаря нейросети, которая еженедельно анализирует... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:54
2024-05-31T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903687402_0:230:3220:2041_1920x0_80_0_0_2c476ecec01faa1e57d629b20b0df147.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Почти на 10% сократилось число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд в Подмосковье благодаря нейросети, которая еженедельно анализирует фотографии завтраков, обедов и полдников в учебных заведениях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Нейросеть еженедельно анализирует порядка 15 тысяч фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%. Сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Куртяник добавила, что точность ИИ-проверок завтраков составляет 95%, полдников – 94%, а обедов 97%.
https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903687402_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_33d282b45c3883100e2c4b2981d1c483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПитание в школьной столовой
Питание в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Почти на 10% сократилось число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд в Подмосковье благодаря нейросети, которая еженедельно анализирует фотографии завтраков, обедов и полдников в учебных заведениях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Нейросеть еженедельно анализирует порядка 15 тысяч фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%.
Сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора.
Куртяник добавила, что точность ИИ-проверок завтраков составляет 95%, полдников – 94%, а обедов 97%.
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю
13 сентября 2023, 18:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала