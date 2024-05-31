https://ria.ru/20240531/zhaloby-1949638309.html

Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ

Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ - РИА Новости, 31.05.2024

Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ

Почти на 10% сократилось число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд в Подмосковье благодаря нейросети, которая еженедельно анализирует... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:54

2024-05-31T12:54

2024-05-31T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Почти на 10% сократилось число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд в Подмосковье благодаря нейросети, которая еженедельно анализирует фотографии завтраков, обедов и полдников в учебных заведениях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Нейросеть еженедельно анализирует порядка 15 тысяч фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%. Сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Куртяник добавила, что точность ИИ-проверок завтраков составляет 95%, полдников – 94%, а обедов 97%.

https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)