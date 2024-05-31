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В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тысячи жаб
В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тысячи жаб - РИА Новости, 31.05.2024
В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тысячи жаб
Волонтеры в заказнике "Сестрорецкое болото" этой весной помогли перенести через дорогу более 17,5 тысячи серых жаб в период сезонной миграции, сообщил комитет... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:47
2024-05-31T14:47
2024-05-31T14:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Волонтеры в заказнике "Сестрорецкое болото" этой весной помогли перенести через дорогу более 17,5 тысячи серых жаб в период сезонной миграции, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. "Комитет по природопользованию подвел итоги миграции серых жаб. Волонтеры перенесли в общей сложности более 17,5 тысячи земноводных. Эта цифра состоит из тех жаб, которые двигались по направлению к нерестилищу и тех, которые возвращались в лес", - говорится в сообщении. Популяция серой жабы в природном заказнике "Сестрорецкое болото" является одной из крупнейших в Петербурге. С приходом тепла земноводные отправляются на нерест для откладывания икры и продолжения потомства. Обычно миграция начинается в середине апреля и заканчивается в первой половине мая. В этом году ранняя весна привела к тому, что уже в первых числах апреля жабы пошли к нерестилищу. Однако из-за погодных условий, в частности, снежного апреля, вместо привычных 30 дней миграция продлилась почти два месяца. Как сообщил комитет, путь жаб проходит через дорогу общего пользования из-за чего часть мигрирующих жаб гибнет под колесами автотранспорта или велосипедистов. В связи с активным началом миграции в этом году, чтобы сохранить популяцию земноводных, было принято решение огородить специальным забором участок дороги, где проходит основной путь миграции, и пригласить волонтеров, чтобы переносить жаб вручную. На помощь амфибиям зарегистрировалось порядка 700 волонтеров."Миграция завершилась успешно - в нерестилищах у восточного берега Сестрорецкого Разлива из икринок уже появились головастики и совсем скоро популяция серых жаб пополнится новыми особями", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html
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В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тысячи жаб
Петербургские волонтеры вручную перенесли через дорогу более 17 тысяч серых жаб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Волонтеры в заказнике "Сестрорецкое болото" этой весной помогли перенести через дорогу более 17,5 тысячи серых жаб в период сезонной миграции, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
"Комитет по природопользованию подвел итоги миграции серых жаб. Волонтеры перенесли в общей сложности более 17,5 тысячи земноводных. Эта цифра состоит из тех жаб, которые двигались по направлению к нерестилищу и тех, которые возвращались в лес", - говорится в сообщении.
Популяция серой жабы в природном заказнике "Сестрорецкое болото" является одной из крупнейших в Петербурге. С приходом тепла земноводные отправляются на нерест для откладывания икры и продолжения потомства. Обычно миграция начинается в середине апреля и заканчивается в первой половине мая. В этом году ранняя весна привела к тому, что уже в первых числах апреля жабы пошли к нерестилищу. Однако из-за погодных условий, в частности, снежного апреля, вместо привычных 30 дней миграция продлилась почти два месяца.
Как сообщил комитет, путь жаб проходит через дорогу общего пользования из-за чего часть мигрирующих жаб гибнет под колесами автотранспорта или велосипедистов. В связи с активным началом миграции в этом году, чтобы сохранить популяцию земноводных, было принято решение огородить специальным забором участок дороги, где проходит основной путь миграции, и пригласить волонтеров, чтобы переносить жаб вручную. На помощь амфибиям зарегистрировалось порядка 700 волонтеров.
"Миграция завершилась успешно - в нерестилищах у восточного берега Сестрорецкого Разлива из икринок уже появились головастики и совсем скоро популяция серых жаб пополнится новыми особями", - отмечается в сообщении.