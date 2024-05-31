https://ria.ru/20240531/zapad-1949701077.html
Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму
Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024
Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что атаками на Россию западные... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:35
2024-05-31T15:35
2024-05-31T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что атаками на Россию западные страны перешли официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошли в своей агрессии к последней черте. "Один из главных элементов прямой войны НАТО с Россией – наведение ракет на российские стратегические объекты. И это касается всей территории России, не только Новороссии и Крыма. Американские беспилотники постоянно барражируют недалеко от полуострова над Черным морем. Американские спутники, как пишут западные источники, также принимают активное участие в наведении западных ракет на важные военно-гражданские объекты России. Запад таким образом перешел официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошел к последней черте в агрессии против России. Многие эксперты оценивают такое развитие событий как переход на последнюю ступень эскалации, за которой последует ядерная катастрофа", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, действия коллективного Запада создают жизненную угрозу для России в целом, так как атакам подвергаются в том числе и системы предупреждения о ракетном нападении. "Это само по себе является поводом для адекватного ответа странам НАТО", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, георгий мурадов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Георгий Мурадов, НАТО, В мире
Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму
Постпред Крыма Мурадов: Запад перешел красные линии в агрессии против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что атаками на Россию западные страны перешли официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошли в своей агрессии к последней черте.
"Один из главных элементов прямой войны НАТО с Россией – наведение ракет на российские стратегические объекты. И это касается всей территории России, не только Новороссии и Крыма. Американские беспилотники постоянно барражируют недалеко от полуострова над Черным морем. Американские спутники, как пишут западные источники, также принимают активное участие в наведении западных ракет на важные военно-гражданские объекты России. Запад таким образом перешел официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошел к последней черте в агрессии против России. Многие эксперты оценивают такое развитие событий как переход на последнюю ступень эскалации, за которой последует ядерная катастрофа", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, действия коллективного Запада создают жизненную угрозу для России в целом, так как атакам подвергаются в том числе и системы предупреждения о ракетном нападении.
"Это само по себе является поводом для адекватного ответа странам НАТО", - подчеркнул постпред.