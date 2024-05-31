https://ria.ru/20240531/zapad-1949701077.html

Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму

Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024

Запад перешел к последней черте в агрессии против России, заявили в Крыму

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что атаками на Россию западные... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:35

2024-05-31T15:35

2024-05-31T15:35

специальная военная операция на украине

россия

георгий мурадов

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942173955_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c01cbcd40d2ed57d4e1cb10023979377.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что атаками на Россию западные страны перешли официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошли в своей агрессии к последней черте. "Один из главных элементов прямой войны НАТО с Россией – наведение ракет на российские стратегические объекты. И это касается всей территории России, не только Новороссии и Крыма. Американские беспилотники постоянно барражируют недалеко от полуострова над Черным морем. Американские спутники, как пишут западные источники, также принимают активное участие в наведении западных ракет на важные военно-гражданские объекты России. Запад таким образом перешел официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошел к последней черте в агрессии против России. Многие эксперты оценивают такое развитие событий как переход на последнюю ступень эскалации, за которой последует ядерная катастрофа", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, действия коллективного Запада создают жизненную угрозу для России в целом, так как атакам подвергаются в том числе и системы предупреждения о ракетном нападении. "Это само по себе является поводом для адекватного ответа странам НАТО", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, георгий мурадов, нато, в мире