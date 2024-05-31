https://ria.ru/20240531/zakony-1949572148.html

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июне

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июне - РИА Новости, 31.05.2024

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июне

С июня вступят в силу новые законы: участников спецоперации с тяжелыми ранениями обеспечат автомобилями с ручным управлением, пенсии детей-инвалидов защитят от... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:31

2024-05-31T09:31

2024-05-31T14:39

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. С июня вступят в силу новые законы: участников спецоперации с тяжелыми ранениями обеспечат автомобилями с ручным управлением, пенсии детей-инвалидов защитят от списания при взыскании долгов с их родственников, а для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных услуг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале нижней палаты."Участники специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить авто с ручным управлением. Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации", — заявил Володин. Другой закон повышает штрафы для ресурсоснабжающих компаний за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой. Теперь за такие некачественные услуги придется платить до 100 тысяч рублей.Володин отметил, что эти штрафы не пересматривались с 2007 года, так что недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще было их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос, уверен спикер.Еще одно нововведение защитит пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, от списания при взыскании долгов с их родственников. Как пояснил спикер Госдумы, теперь их пенсия, зачисленная на счета родителей, опекунов или попечителей, включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. С 9 июня вступит в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить до восьми лет тюрьмы.Кроме того, с июня:

https://ria.ru/20240524/kontrakt-1948245864.html

https://ria.ru/20240530/pensii-1949464670.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия