https://ria.ru/20240531/zakharova-1949805365.html

Захарова осудила попытки фонда Клуни добиться ареста российских журналистов

Захарова осудила попытки фонда Клуни добиться ареста российских журналистов - РИА Новости, 31.05.2024

Захарова осудила попытки фонда Клуни добиться ареста российских журналистов

Планы Фонда Клуни получить ордера на арест российских журналистов — это травля по политическим мотивам, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:39

2024-05-31T23:39

2024-05-31T23:55

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Планы Фонда Клуни получить ордера на арест российских журналистов — это травля по политическим мотивам, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.О том, что фонд будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест представителей российских СМИ, сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Сооснователи фонда Клуни — актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Захарова напомнила, что в 2022 году их фонд "исключительно с целью пиара" нанял западных адвокатов для представления интересов сотрудников СМИ в рабгруппе ООН по произвольным задержаниям. При этом реальную работу выполнили адвокаты, а Клуни "туда вписались исключительно из-за пиара". "Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку. Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика, видимо, готовы делать деньги на чем угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов", — говорится в публикации. В свете этой активности Фонда Клуни Захарова поинтересовалась, где реакция ЮНЕСКО и ее гендиректора Одри Азуле, а также ОБСЕ и представителя по вопросам СМИ Терезы Рибейру.Преследуя российских журналистов за их профессиональную деятельность, западные страны не обращают внимания на их убийства и угрозы со стороны режима Владимира Зеленского.Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Киев открыто бравирует причастностью к подобным преступлениям. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. На все эти преступления Киева на Западе сознательно закрывают глаза, подчеркнул Полянский.Кроме того, российские силовые структуры раскрыли планы Киева совершить покушения на Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова.

https://ria.ru/20240212/voyna-1926785046.html

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россия, европа, джордж клуни, мария захарова, оон, юнеско, обсе