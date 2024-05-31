https://ria.ru/20240531/zhurnalisty-1949670038.html

Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов - РИА Новости, 31.05.2024

Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

Фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:57

2024-05-31T13:57

2024-05-31T14:46

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владимир зеленский

дмитрий полянский

дарья дугина

европол

международный уголовный суд

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции "Голос Америки"*.По ее словам, в уголовных кодексах некоторых стран есть статья о "пропаганде войны". Там, где есть эта норма, организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела."Прокуроры могут выписать ордер на арест. <...> Если ордер <...> выписан, то, в принципе, (поскольку. — Прим. ред.) любая европейская страна является членом Европола, то это становится ордером на уровне Европола. То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. — Прим. ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело", — подчеркнула Нейстат. Она добавила, что таких обращений еще не направляли. Имена журналистов, которых проект планирует преследовать, не называются. Нейстат указывает, что речь идет о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них". "Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест, <...> чтобы имена не раскрывались. <...> Мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, — напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы. Так что лучше пусть они будут гадать на этот счет, нежели получат ясное предупреждение", — добавила она. Однако, признает Нейстат, в тех странах, где действует уголовное наказание за "пропаганду войны", дела по этим статьям еще никогда не возбуждались. Проект рассматривает возможность обратиться в Международный уголовный суд с запросом об открытии следствия по делу о причастности журналистов "к подстрекательству к геноциду". Однако, уточнила Нейстат, это будет юридически сложный процесс, так как потребуется доказать факт совершения преступления. Более того, суд сейчас и так занят рассмотрением большого количества дел. Преследуя российских журналистов за их профессиональную деятельность, западные страны не обращают внимания на их убийства и угрозы со стороны режима Владимира Зеленского.Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Киев открыто бравирует причастностью к подобным преступлениям. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. На все эти преступления Киева на Западе сознательно закрывают глаза, подчеркнул Полянский. Кроме того, российские силовые структуры раскрыли планы Киева совершить покушения на Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ria.ru/20240314/shpionazh-1932981032.html

https://ria.ru/20240212/voyna-1926785046.html

https://ria.ru/20240517/zapret-1946693672.html

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европа, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий полянский, дарья дугина, европол, международный уголовный суд, оон