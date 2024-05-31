https://ria.ru/20240531/yuva-1949676266.html

СМИ: страны Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине

СМИ: страны Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине - РИА Новости, 31.05.2024

СМИ: страны Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине

Ряд стран Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине, а позиция Запада по ситуации вокруг сектора Газа усложнила получение Киевом их поддержки, пишет... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:16

2024-05-31T14:16

2024-05-31T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

украина

владимир зеленский

мао нин

владимир хохлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147632/51/1476325191_0:166:4768:2847_1920x0_80_0_0_667326b4f1907aa8bf3db2d02f3f8628.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ряд стран Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине, а позиция Запада по ситуации вокруг сектора Газа усложнила получение Киевом их поддержки, пишет издание Politico. "(В регионе) царит чувство усталости - некоторые страны Юго-Восточной Азии просто хотят окончания войны и меньше, чем Запад, беспокоятся о том, как именно (этот конфликт должен закончиться)", - передает издание слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата. Источник добавляет, что некоторую роль в этой ситуации сыграли двойные стандарты Запада в отношении ситуации в секторе Газа. По мнению авторов публикации, более открытыми к поддержке Украины являются менее крупные государства региона, испытывающие напряжение на фоне событий вокруг Тайваня. Как отмечает издание, получение поддержки стран региона является ключевым испытанием для Украины на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников сообщало, что Владимир Зеленский едет на конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где будет присутствовать министр обороны ранее отказавшегося от участия в конференции по Украине в Швейцарии Китая. Ранее то же агентство сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905061059.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, мао нин, владимир хохлов