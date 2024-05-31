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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:41
2024-05-31T18:41
2024-05-31T18:41
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне прогремели несколько взрывов!" - написал Мрочко в в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, В мире
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: в Херсоне прогремели взрывы