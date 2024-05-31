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Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа
Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа - РИА Новости, 31.05.2024
Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа
Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:32
2024-05-31T16:32
2024-05-31T17:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступила заявка о взрыве газового баллона на крыше кафе по адресу: улица Сретенка, дом 22/1", - сказал собеседник агентства. По его словам, возникшее локальное возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений. Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа
Официантка получила ожоги при взрыве баллона с газом на крыше кафе на Сретенке
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила заявка о взрыве газового баллона на крыше кафе по адресу: улица Сретенка, дом 22/1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возникшее локальное возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений. Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики.