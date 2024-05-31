https://ria.ru/20240531/vzryv-1949721471.html

Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа

Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа - РИА Новости, 31.05.2024

Официантка кафе в центре Москвы получила ожоги из-за взрыва газа

Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

2024-05-31T17:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступила заявка о взрыве газового баллона на крыше кафе по адресу: улица Сретенка, дом 22/1", - сказал собеседник агентства. По его словам, возникшее локальное возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений. Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики.

https://ria.ru/20240529/ballon-1949220720.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва