https://ria.ru/20240531/vystavka-1949734890.html

"Персональная" выставка Кировской области открылась на ВДНХ

"Персональная" выставка Кировской области открылась на ВДНХ - РИА Новости, 31.05.2024

"Персональная" выставка Кировской области открылась на ВДНХ

Масштабная экспозиция Кировской области, занимающая все четыре этажа павильона "Рабочий и колхозница" открылась в пятницу на ВДНХ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:13

2024-05-31T17:13

2024-05-31T17:13

кировская область

кировская область

киров

александр соколов

сергей шогуров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Масштабная экспозиция Кировской области, занимающая все четыре этажа павильона "Рабочий и колхозница" открылась в пятницу на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства региона. Последний раз большая "персональная" выставка достижений региона экспонировалась на ВДНХ 70 лет назад, в 1954 году. Экспозицию открыл губернатор Кировской области Александр Соколов. Он поблагодарил дирекцию ВДНХ, которая полтора года назад предложила разместить в знаменитом павильоне выставку достижений народного хозяйства Кировской области. "Идею поддержала и выставка "Россия", благодаря которой наш регион уже более полугода представляет свой потенциал. Но в рамках выставки "Россия" не смогли показать себя все кировские предприятия, желающих было очень много. И с сегодняшнего дня здесь, в павильоне "Рабочий и колхозница" москвичи, гости столицы нашей Родины могут узнать о Кировской области практически всё", – цитирует пресс-служба слова Соколова. В залах Резиденции Кировской области максимально полно представлен экономический и промышленный потенциал региона – более 20 предприятий разных отраслей: машиностроение, химическая промышленность, лесоперерабатывающий комплекс, домостроение, производство продуктов питания, мебели, косметики. "В Год семьи в павильоне оформлен тематический блок "Детство" – с товарами и проектами детской индустрии. Здесь и двигающиеся фигуры вяткозавров (древних позвоночных животных, которые проживали на территории нынешней Кировской области более 250 миллионов лет назад – ред.), и игровые модули, игрушки, детские одежда и обувь. Вятская земля демонстрирует свой потенциал и как регион для семейного туризма – путешествия, охота, рыбалка, музеи, парки, базы отдыха. На выставке посетители могут увидеть и приобрести изделия мастеров народных промыслов – дымковскую игрушку, матрешек, продукцию из ценных пород древесины, бересты, соломы, капа-корня, вятскую керамику", - говорится в сообщении. "Кировская область – единственный субъект Российской Федерации, который наряду с участием в выставке "Россия" имеет еще одну возможность представить жителям страны расширенную информацию о своих производителях, презентовать культуру, промышленность региона. Я уверен, что многие москвичи, гости столицы захотят прийти сюда и познакомиться с экспозицией", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова. Отмечается, что в резиденции Кировской области пройдут День народных промыслов, День вятской кухни, День семьи, а также День, посвященный 650-летию Кирова (Хлынова, Вятки), которое отмечается летом 2024 года. Запланированы мастер-классы по созданию шоколадных медалей, росписи пряников, шоколадных фигурок, игры и квесты для всей семьи. Выставка будет работать ежедневно с 1 по 23 июня.

https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html

https://ria.ru/20240516/kirov-1946421896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, киров, александр соколов, сергей шогуров