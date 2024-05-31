https://ria.ru/20240531/vyplata-1949546902.html

В Минтруде рассказали, сколько семей смогут получать новую выплату

В Минтруде рассказали, сколько семей смогут получать новую выплату - РИА Новости, 31.05.2024

В Минтруде рассказали, сколько семей смогут получать новую выплату

Семейная налоговая выплата с 2026 года, предварительно, охватит четыре миллиона семей, воспитывающих десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:18

2024-05-31T02:18

2024-05-31T02:18

россия

антон котяков

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824507818_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_9e6b51388cf26759a3e9137cccedeec3.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Семейная налоговая выплата с 2026 года, предварительно, охватит четыре миллиона семей, воспитывающих десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда.Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека, часть НДФЛ, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в виде семейной налоговой выплаты. Для того, чтобы ее получить, нужно будет подать заявление через Госуслуги или обратиться в Соцфонд.В Минтруда уточнили, что размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов и будет индивидуален для каждой семьи. Так, член семьи с доходом в 70 тысяч рублей в месяц сможет вернуть более 51 тысяч рублей. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона, где живет семья. В среднем предельным "потолком" для "кэшбека" будет годовой доход порядка 1,3 миллиона рублей на семью.Данная выплата будет защищена от списаний за долги. При этом родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут на нее претендовать. При назначении выплаты также будет учитываться имущественное положение семьи.Налоговый "кэшбэк"Как сообщили в минувшую среду в Минфине, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% — эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России."Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%", – пояснило ведомство.Данную поддержку Минфин сравнил с "кэшбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. В условиях 2025 года, по предварительным расчетам Минфина, речь будет идти о семьях с доходом в пределах 319,194 тысячи рублей в год на человека. Таким образом, налоговый "кэшбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысячи рублей на каждого, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей - если работает только один.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц. Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:· базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;· при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;· доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;· при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;· доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.

https://ria.ru/20240530/paket-1949480816.html

https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html

https://ria.ru/20240529/klimanov-1949143782.html

https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон котяков, министерство финансов рф (минфин россии), общество