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Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2024
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02:17 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/vyplata-1949545273.html
Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня
Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2024
Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня
Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано с 1 июня. Какие положения пересмотрят, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:17
2024-05-31T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано с 1 июня. Какие положения пересмотрят, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, речь идет о порядке учета алиментов на ребенка. Если они установлены судом, то будут зачтены в фактическом, а не назначенном порядке. "То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, а де-факто родитель выплатил на ребенка две тысячи, в доходах учтут именно две тысячи рублей”, — привел пример юрист.В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если нет исполнительного производства. Если решение суда уже передано в ФССП, Соцфонд получит данные оттуда.Если размер алиментов установлен по устной договоренности или соглашению, при расчете дохода будет учитываться указанная в заявлении сумма. Она не может быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, указал Виноградов. Сейчас обратившийся за пособием родитель может указать любую сумму, даже если нет судебного решения.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня

Юрист Виноградов: единое пособие для семей с детьми скорректируют с 1 июня

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано с 1 июня. Какие положения пересмотрят, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, речь идет о порядке учета алиментов на ребенка. Если они установлены судом, то будут зачтены в фактическом, а не назначенном порядке. "То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, а де-факто родитель выплатил на ребенка две тысячи, в доходах учтут именно две тысячи рублей”, — привел пример юрист.
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В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если нет исполнительного производства. Если решение суда уже передано в ФССП, Соцфонд получит данные оттуда.
Если размер алиментов установлен по устной договоренности или соглашению, при расчете дохода будет учитываться указанная в заявлении сумма. Она не может быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, указал Виноградов. Сейчас обратившийся за пособием родитель может указать любую сумму, даже если нет судебного решения.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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