https://ria.ru/20240531/vyplata-1949545273.html

Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня

Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2024

Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня

Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано с 1 июня. Какие положения пересмотрят, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:17

2024-05-31T02:17

2024-05-31T02:17

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано с 1 июня. Какие положения пересмотрят, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, речь идет о порядке учета алиментов на ребенка. Если они установлены судом, то будут зачтены в фактическом, а не назначенном порядке. "То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, а де-факто родитель выплатил на ребенка две тысячи, в доходах учтут именно две тысячи рублей”, — привел пример юрист.В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если нет исполнительного производства. Если решение суда уже передано в ФССП, Соцфонд получит данные оттуда.Если размер алиментов установлен по устной договоренности или соглашению, при расчете дохода будет учитываться указанная в заявлении сумма. Она не может быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, указал Виноградов. Сейчас обратившийся за пособием родитель может указать любую сумму, даже если нет судебного решения.

https://ria.ru/20240516/pensii-1946297933.html

https://ria.ru/20240503/vyplaty-1943591621.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)