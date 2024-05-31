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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 31.05.2024
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10:34 31.05.2024 (обновлено: 10:40 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/vtsiom-1949585079.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 31.05.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,7% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:34
2024-05-31T10:40
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,7% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 81,1% россиян, недоверие выразили 15,3% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 64,6% опрошенных, не доверяют - 17,3%. Одобряют работу президента 78,7%, не одобряют - 13,4%. Работу председателя правительства РФ одобряют 55,2% граждан, неодобрение высказали 8,2%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 40,3% назвали "Единую Россию", 9% - КПРФ, 9,4% - ЛДПР, 6,6% - "Новые люди", 3,7% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом 9,1%, 10,5% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 20 по 26 мая 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949423504.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Люди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Люди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,7% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 81,1% россиян, недоверие выразили 15,3% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 64,6% опрошенных, не доверяют - 17,3%.
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Одобряют работу президента 78,7%, не одобряют - 13,4%. Работу председателя правительства РФ одобряют 55,2% граждан, неодобрение высказали 8,2%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 40,3% назвали "Единую Россию", 9% - КПРФ, 9,4% - ЛДПР, 6,6% - "Новые люди", 3,7% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом 9,1%, 10,5% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 20 по 26 мая 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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