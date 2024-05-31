https://ria.ru/20240531/vtsiom-1949585079.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 31.05.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,7% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:34

2024-05-31T10:34

2024-05-31T10:40

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808803980_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_1ac61dd12eb276a7cbfd17638b1cd992.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,7% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 81,1% россиян, недоверие выразили 15,3% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 64,6% опрошенных, не доверяют - 17,3%. Одобряют работу президента 78,7%, не одобряют - 13,4%. Работу председателя правительства РФ одобряют 55,2% граждан, неодобрение высказали 8,2%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 40,3% назвали "Единую Россию", 9% - КПРФ, 9,4% - ЛДПР, 6,6% - "Новые люди", 3,7% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом 9,1%, 10,5% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 20 по 26 мая 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949423504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество