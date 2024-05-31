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ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/vsu-1949699466.html
ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области
ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области
Эвакуировано свыше ста человек с территории Волчанского района в Харьковской области, ВСУ пытаются помешать этому, используя беспилотники, сообщил на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:29
2024-05-31T15:29
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эвакуировано свыше ста человек с территории Волчанского района в Харьковской области, ВСУ пытаются помешать этому, используя беспилотники, сообщил на пресс-конференции замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "На территории Волчанского района продолжается эвакуация местного населения за пределы зоны боевого столкновения силами сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области при поддержке Вооруженных сил России и МЧС России. Уже эвакуировано свыше 100 человек. При этом киевский режим не оставляет попыток сорвать эвакуацию", - сказал Лисняк.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области

Из Волчанского района эвакуировали свыше ста человек, ВСУ пытаются помешать

© РИА Новости / Виктор Антонюк Бойцы МВД ЛНР в Волчанском районе
 Бойцы МВД ЛНР в Волчанском районе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы МВД ЛНР в Волчанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эвакуировано свыше ста человек с территории Волчанского района в Харьковской области, ВСУ пытаются помешать этому, используя беспилотники, сообщил на пресс-конференции замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
"На территории Волчанского района продолжается эвакуация местного населения за пределы зоны боевого столкновения силами сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области при поддержке Вооруженных сил России и МЧС России. Уже эвакуировано свыше 100 человек. При этом киевский режим не оставляет попыток сорвать эвакуацию", - сказал Лисняк.
Боец МВД ЛНР несет службу на блокпосту в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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