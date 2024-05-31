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ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области

ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ пытаются помешать эвакуации из Волчанского района в Харьковской области

Эвакуировано свыше ста человек с территории Волчанского района в Харьковской области, ВСУ пытаются помешать этому, используя беспилотники, сообщил на... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:29

2024-05-31T15:29

2024-05-31T15:29

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эвакуировано свыше ста человек с территории Волчанского района в Харьковской области, ВСУ пытаются помешать этому, используя беспилотники, сообщил на пресс-конференции замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "На территории Волчанского района продолжается эвакуация местного населения за пределы зоны боевого столкновения силами сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области при поддержке Вооруженных сил России и МЧС России. Уже эвакуировано свыше 100 человек. При этом киевский режим не оставляет попыток сорвать эвакуацию", - сказал Лисняк.

https://ria.ru/20240531/svo-1949694539.html

харьковская область

россия

украина

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, украина