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Путин проведет встречу с детским омбудсменом - РИА Новости, 31.05.2024
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13:09 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/vstrecha-1949648969.html
Путин проведет встречу с детским омбудсменом
Путин проведет встречу с детским омбудсменом - РИА Новости, 31.05.2024
Путин проведет встречу с детским омбудсменом
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, встреча важна также в контексте... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:09
2024-05-31T13:09
россия
мария львова-белова
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, встреча важна также в контексте предстоящего Дня защиты детей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня у президента будет встреча с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой. Делается огромная работа по всей стране и в международном плане по защите прав детей, и, конечно, эта встреча также важна и в контексте завтрашнего международного дня защиты детей", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, мария львова-белова, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет встречу с детским омбудсменом

Путин в пятницу встретится с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, встреча важна также в контексте предстоящего Дня защиты детей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента будет встреча с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой. Делается огромная работа по всей стране и в международном плане по защите прав детей, и, конечно, эта встреча также важна и в контексте завтрашнего международного дня защиты детей", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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РоссияМария Львова-БеловаДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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