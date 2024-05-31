https://ria.ru/20240531/vstrecha-1949648969.html

Путин проведет встречу с детским омбудсменом

Путин проведет встречу с детским омбудсменом - РИА Новости, 31.05.2024

Путин проведет встречу с детским омбудсменом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, встреча важна также в контексте... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:09

2024-05-31T13:09

2024-05-31T13:09

россия

мария львова-белова

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, встреча важна также в контексте предстоящего Дня защиты детей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня у президента будет встреча с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой. Делается огромная работа по всей стране и в международном плане по защите прав детей, и, конечно, эта встреча также важна и в контексте завтрашнего международного дня защиты детей", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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россия, мария львова-белова, дмитрий песков, владимир путин, политика