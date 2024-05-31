https://ria.ru/20240531/vrach-1949798012.html

Врач назвал самые распространенные летние травмы

Врач назвал самые распространенные летние травмы - РИА Новости, 31.05.2024

Врач назвал самые распространенные летние травмы

Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:14

2024-05-31T22:14

2024-05-31T22:14

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев. "Чаще всего обращаются с травмами дети, так как они в весеннее время активизируются, как после зимней спячки. В большей степени травмируются пальцы. Второе место занимают по обращениям - укусы насекомых, в основном клещей и других каких-либо насекомых. Так как люди начинают ходить посещать природу, например, парки, зеленые насаждения, в походы ходят куда-то, и постоянно обращаются. И дачный сезон наступает весной, что является одной из причин укусов клещей и других насекомых является", - отметил Эфендиев. Третье место по популярности среди травм занимают укусы собак. Также имеют место ушибы, растяжения и вывихи, переломы от общего количества обращений занимают порядка 10-15%. Среди детских травм не редкими становятся сотрясения, переломы костей носа. При этом, по словам врача, многие травмы отличаются сезонностью. Поэтому в зимнее время, так как дети больше находятся дома, они часто проглатывают инструменты, монеты.

https://ria.ru/20240527/dietolog-1948511027.html

https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html

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московская область (подмосковье), общество