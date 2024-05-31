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Врач назвал самые распространенные летние травмы - РИА Новости, 31.05.2024
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22:14 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/vrach-1949798012.html
Врач назвал самые распространенные летние травмы
Врач назвал самые распространенные летние травмы - РИА Новости, 31.05.2024
Врач назвал самые распространенные летние травмы
Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:14
2024-05-31T22:14
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев. "Чаще всего обращаются с травмами дети, так как они в весеннее время активизируются, как после зимней спячки. В большей степени травмируются пальцы. Второе место занимают по обращениям - укусы насекомых, в основном клещей и других каких-либо насекомых. Так как люди начинают ходить посещать природу, например, парки, зеленые насаждения, в походы ходят куда-то, и постоянно обращаются. И дачный сезон наступает весной, что является одной из причин укусов клещей и других насекомых является", - отметил Эфендиев. Третье место по популярности среди травм занимают укусы собак. Также имеют место ушибы, растяжения и вывихи, переломы от общего количества обращений занимают порядка 10-15%. Среди детских травм не редкими становятся сотрясения, переломы костей носа. При этом, по словам врача, многие травмы отличаются сезонностью. Поэтому в зимнее время, так как дети больше находятся дома, они часто проглатывают инструменты, монеты.
https://ria.ru/20240527/dietolog-1948511027.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Врач назвал самые распространенные летние травмы

Врач Эфендиев: самыми частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев.
"Чаще всего обращаются с травмами дети, так как они в весеннее время активизируются, как после зимней спячки. В большей степени травмируются пальцы. Второе место занимают по обращениям - укусы насекомых, в основном клещей и других каких-либо насекомых. Так как люди начинают ходить посещать природу, например, парки, зеленые насаждения, в походы ходят куда-то, и постоянно обращаются. И дачный сезон наступает весной, что является одной из причин укусов клещей и других насекомых является", - отметил Эфендиев.
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Третье место по популярности среди травм занимают укусы собак. Также имеют место ушибы, растяжения и вывихи, переломы от общего количества обращений занимают порядка 10-15%. Среди детских травм не редкими становятся сотрясения, переломы костей носа.
При этом, по словам врача, многие травмы отличаются сезонностью. Поэтому в зимнее время, так как дети больше находятся дома, они часто проглатывают инструменты, монеты.
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Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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