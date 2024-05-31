https://ria.ru/20240531/vrach-1949798012.html
Врач назвал самые распространенные летние травмы
Врач назвал самые распространенные летние травмы - РИА Новости, 31.05.2024
Врач назвал самые распространенные летние травмы
Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:14
2024-05-31T22:14
2024-05-31T22:14
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948702522_0:35:3058:1756_1920x0_80_0_0_3c3de290cd2f5b8f140f31d8cb66c927.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев. "Чаще всего обращаются с травмами дети, так как они в весеннее время активизируются, как после зимней спячки. В большей степени травмируются пальцы. Второе место занимают по обращениям - укусы насекомых, в основном клещей и других каких-либо насекомых. Так как люди начинают ходить посещать природу, например, парки, зеленые насаждения, в походы ходят куда-то, и постоянно обращаются. И дачный сезон наступает весной, что является одной из причин укусов клещей и других насекомых является", - отметил Эфендиев. Третье место по популярности среди травм занимают укусы собак. Также имеют место ушибы, растяжения и вывихи, переломы от общего количества обращений занимают порядка 10-15%. Среди детских травм не редкими становятся сотрясения, переломы костей носа. При этом, по словам врача, многие травмы отличаются сезонностью. Поэтому в зимнее время, так как дети больше находятся дома, они часто проглатывают инструменты, монеты.
https://ria.ru/20240527/dietolog-1948511027.html
https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948702522_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ef23bc51d58adf80dd5f028cd475998e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Врач назвал самые распространенные летние травмы
Врач Эфендиев: самыми частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наиболее частыми летними травмами становятся укусы клещей и собак, травмы пальцев, а также переломы, растяжения и сотрясения, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев.
"Чаще всего обращаются с травмами дети, так как они в весеннее время активизируются, как после зимней спячки. В большей степени травмируются пальцы. Второе место занимают по обращениям - укусы насекомых, в основном клещей и других каких-либо насекомых. Так как люди начинают ходить посещать природу, например, парки, зеленые насаждения, в походы ходят куда-то, и постоянно обращаются. И дачный сезон наступает весной, что является одной из причин укусов клещей и других насекомых является", - отметил Эфендиев.
Третье место по популярности среди травм занимают укусы собак. Также имеют место ушибы, растяжения и вывихи, переломы от общего количества обращений занимают порядка 10-15%. Среди детских травм не редкими становятся сотрясения, переломы костей носа.
При этом, по словам врача, многие травмы отличаются сезонностью. Поэтому в зимнее время, так как дети больше находятся дома, они часто проглатывают инструменты, монеты.