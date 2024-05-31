https://ria.ru/20240531/veypy-1949540614.html

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов - РИА Новости, 31.05.2024

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму вносят межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:49

2024-05-31T00:49

2024-05-31T05:39

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Госдуму вносят межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан. Авторы инициативы предлагают запретить продажу в рознице никотина "(в том числе полученного путем синтеза) или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки".Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, защита здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.Авторы инициативы со ссылкой на экспертов отмечают, что сейчас электронные сигареты в России курят порядка четырех миллионов человек. При этом число вейперов среди подростков, по данным Минздрава, к началу прошлого года выросло в десять раз по сравнению с 2011-м, когда в России стартовала продажа электронных сигарет.По их словам, врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию, у курящих электронные сигареты, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, указали авторы законопроекта. "Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949540241.html

https://ria.ru/20240419/kazakhstan-1941092025.html

https://ria.ru/20240326/veyp-1935814665.html

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россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, кпрф, общество