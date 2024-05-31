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Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье
Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье - РИА Новости, 31.05.2024
Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье
После схода грузового состава с углем в Амурской области произошло замыкание от падения электроопор, возник пожар в 4 километрах от населённого пункта, идёт... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:58
2024-05-31T14:58
2024-05-31T15:17
происшествия
свободненский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. После схода грузового состава с углем в Амурской области произошло замыкание от падения электроопор, возник пожар в 4 километрах от населённого пункта, идёт тушение, сообщила РИА Новости глава Свободненского района Эльвира Агафонова."Возник пожар, там сейчас работает 29 человек, 5 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет, но пожар распространяется. Сейчас туда отправляют технику, которая будет опахивать этот пожар", - сказала Агафонова.По её словам, огонь подошел в 4 километрах от населенного пункта. Произошло замыкание проводов и возгорание травы. На месте пожара находится начальник пожарной части, первый замглавы, начальник поста.Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) ранее сообщила, что на перегоне Селеткан – Ледяная произошел сход вагонов грузового поезда. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошли 29 вагонов с углем, повреждены две опоры оборваны провода контактной сети. Пострадавших нет.
свободненский район
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свободненский район, амурская область
Происшествия, Свободненский район, Амурская область
Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье
Глава Свободненского района Агафонова: после схода вагонов с углем возник пожар
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. После схода грузового состава с углем в Амурской области произошло замыкание от падения электроопор, возник пожар в 4 километрах от населённого пункта, идёт тушение, сообщила РИА Новости глава Свободненского района Эльвира Агафонова.
"Возник пожар, там сейчас работает 29 человек, 5 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет, но пожар распространяется. Сейчас туда отправляют технику, которая будет опахивать этот пожар", - сказала Агафонова.
По её словам, огонь подошел в 4 километрах от населенного пункта. Произошло замыкание проводов и возгорание травы. На месте пожара находится начальник пожарной части, первый замглавы, начальник поста.
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) ранее сообщила, что на перегоне Селеткан – Ледяная произошел сход вагонов грузового поезда. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошли 29 вагонов с углем, повреждены две опоры оборваны провода контактной сети. Пострадавших нет.