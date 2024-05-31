https://ria.ru/20240531/vagony-1949688560.html

Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье

Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье - РИА Новости, 31.05.2024

Местные власти рассказали о последствиях схода вагонов в Приамурье

После схода грузового состава с углем в Амурской области произошло замыкание от падения электроопор, возник пожар в 4 километрах от населённого пункта, идёт... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:58

2024-05-31T14:58

2024-05-31T15:17

происшествия

свободненский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. После схода грузового состава с углем в Амурской области произошло замыкание от падения электроопор, возник пожар в 4 километрах от населённого пункта, идёт тушение, сообщила РИА Новости глава Свободненского района Эльвира Агафонова."Возник пожар, там сейчас работает 29 человек, 5 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет, но пожар распространяется. Сейчас туда отправляют технику, которая будет опахивать этот пожар", - сказала Агафонова.По её словам, огонь подошел в 4 километрах от населенного пункта. Произошло замыкание проводов и возгорание травы. На месте пожара находится начальник пожарной части, первый замглавы, начальник поста.Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) ранее сообщила, что на перегоне Селеткан – Ледяная произошел сход вагонов грузового поезда. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошли 29 вагонов с углем, повреждены две опоры оборваны провода контактной сети. Пострадавших нет.

свободненский район

амурская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свободненский район, амурская область