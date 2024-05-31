https://ria.ru/20240531/vagony-1949638458.html

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов - РИА Новости, 31.05.2024

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:54

2024-05-31T12:54

2024-05-31T13:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

шимановский район

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале."В результате схода повреждены 29 вагонов, две опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются", — говорится в публикации.По предварительным данным, это произошло в пятницу на 7759-м километре перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 263 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".На место выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240519/vagony-1946984121.html

https://ria.ru/20240505/proisshestviya-1943944696.html

амурская область

шимановский район

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, шимановский район