В Черкасской области раскольники захватили храм УПЦ, пишут СМИ
Lavra Live: в Черкасской области раскольники захватили храм канонической УПЦ
© Фото : ЧЕРКАССКИЙ БЛАГОВЕСТНИКСобор в честь Нерукотворного Образа Спасителя в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине
Собор в честь Нерукотворного Образа Спасителя в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Люди в военной форме захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине, сообщает Telegram-канал Lavra Live, который приводит актуальную информацию о захвате Киево-Печерской Лавры раскольниками из ПЦУ.
"Произошел захват кафедрального храма Спаса Нерукотворного УПЦ в городе Корсунь-Шевченковский. По нашей информации, группа людей в военной форме ворвалась на территорию святыни, сорвала замки и попала в храм. По данным наших источников, процессом захвата храма руководит непосредственно глава местного отдела СБУ, работающего по религиозному направлению, Сергей Слабко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейдеры представились военными местной территориальной обороны, при этом на форме ни у одного из них не было знаков различия.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".