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В Черкасской области раскольники захватили храм УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
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Религия
 
12:54 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/upts-1949638554.html
В Черкасской области раскольники захватили храм УПЦ, пишут СМИ
В Черкасской области раскольники захватили храм УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
В Черкасской области раскольники захватили храм УПЦ, пишут СМИ
Люди в военной форме захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:54
2024-05-31T12:54
религия
украина
черкасская область
россия
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Люди в военной форме захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине, сообщает Telegram-канал Lavra Live, который приводит актуальную информацию о захвате Киево-Печерской Лавры раскольниками из ПЦУ. "Произошел захват кафедрального храма Спаса Нерукотворного УПЦ в городе Корсунь-Шевченковский. По нашей информации, группа людей в военной форме ворвалась на территорию святыни, сорвала замки и попала в храм. По данным наших источников, процессом захвата храма руководит непосредственно глава местного отдела СБУ, работающего по религиозному направлению, Сергей Слабко", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейдеры представились военными местной территориальной обороны, при этом на форме ни у одного из них не было знаков различия. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240521/upts-1947423741.html
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украина, черкасская область, россия, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, происшествия
Религия, Украина, Черкасская область, Россия, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Происшествия
В Черкасской области раскольники захватили храм УПЦ, пишут СМИ

Lavra Live: в Черкасской области раскольники захватили храм канонической УПЦ

© Фото : ЧЕРКАССКИЙ БЛАГОВЕСТНИКСобор в честь Нерукотворного Образа Спасителя в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине
Собор в честь Нерукотворного Образа Спасителя в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : ЧЕРКАССКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Собор в честь Нерукотворного Образа Спасителя в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Люди в военной форме захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Украине, сообщает Telegram-канал Lavra Live, который приводит актуальную информацию о захвате Киево-Печерской Лавры раскольниками из ПЦУ.
"Произошел захват кафедрального храма Спаса Нерукотворного УПЦ в городе Корсунь-Шевченковский. По нашей информации, группа людей в военной форме ворвалась на территорию святыни, сорвала замки и попала в храм. По данным наших источников, процессом захвата храма руководит непосредственно глава местного отдела СБУ, работающего по религиозному направлению, Сергей Слабко", - говорится в сообщении.
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В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ
21 мая, 14:42
Отмечается, что рейдеры представились военными местной территориальной обороны, при этом на форме ни у одного из них не было знаков различия.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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РелигияУкраинаЧеркасская областьРоссияСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦПроисшествия
 
 
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