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Американский инструктор на Украине раскрыл жуткие детали подготовки военных
Американский инструктор на Украине раскрыл жуткие детали подготовки военных - РИА Новости, 31.05.2024
Американский инструктор на Украине раскрыл жуткие детали подготовки военных
Западные техники подготовки военных нацелены на то, чтобы вызывать у них удовольствие от убийства, заявил подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T21:36
2024-05-31T21:36
2024-05-31T22:30
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Западные техники подготовки военных нацелены на то, чтобы вызывать у них удовольствие от убийства, заявил подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман украинскому телеканалу "Первый западный"."На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект — мы сделали убийство врага условным рефлексом", — отметил он.По словам американского офицера, современная подготовка позволяет солдату "сделать свое дело", после чего, по его мнению, военнослужащий будет испытывать радость от убийства врага.Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Москва знает о присутствии западных наемников на Украине, под их видом там находятся и военные инструкторы.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html
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Американский инструктор на Украине раскрыл жуткие детали подготовки военных
Американский инструктор на Украине: мы сделали убийство врага условным рефлексом